旺仔牛奶升級7-11搶先登場！9夢幻包裝萌翻 嘗鮮送萬元現金

旺仔牛奶與旺旺香蕉牛奶搶先於7-ELEVEn超商通路上市販售。（宜蘭食品提供／朱世凱台北傳真）

隨著政府推動「班班有鮮乳」政策，社會對學童營養補給的關注持續升溫，牛奶成為孩子成長過程中不可或缺的重要飲品。然而在實際生活中，如何兼顧營養、保存便利與飲用彈性，也成為許多家長關心的重點。看準校園與家庭日常需求，旺仔牛奶與旺旺香蕉牛奶升級為鋁箔包形式後，搶先於7-ELEVEn超商通路上市販售，提供隨時隨地都能取得牛奶的新選擇，讓補充營養不再受時間與地點限制。

此次旺仔牛奶同步推出9款夢想職業包裝，將醫生、老師、太空人等孩子心中的未來職業，化身成可愛包裝設計，讓孩子在喝牛奶的同時，也能勇敢說出自己的夢想。透過「收集包裝」的互動形式，讓營養補給多了一份趣味與陪伴感，也成為親子間的話題之一。

旺仔牛奶推出9款夢想職業包裝。（宜蘭食品提供／朱世凱台北傳真）

陪伴無數人成長的旺仔牛奶，以深受喜愛的獨家煉乳配方打造香甜順口的經典風味，旺仔牛奶不僅營養好喝，每100ml含有3.2g蛋白質，並採用超高溫瞬間滅菌處理，可常溫保存，搭配125毫升份量剛剛好的設計，無論是早餐、課間或補習前補充，都方便又不浪費。

除了經典原味，喜歡水果風味的孩子與學生，也能選擇旺旺香蕉牛奶。添加優質香蕉泥，自然香蕉香氣與牛奶完美融合，口感香甜順口，同時每100ml含有3.3g蛋白質。同樣採用超高溫瞬間滅菌處理，常溫保存、125毫升份量剛剛好，讓日常營養補給更加輕鬆。為了讓孩子在補充營養之餘，也能勇敢描繪未來藍圖，旺旺同步推出線上活動，即日起至6月4日，登入活動官網完成條件有機會獲得好禮，像是購買旺仔牛奶、旺旺香蕉牛奶系列且單筆消費滿90元，登陸發票就能抽萬元夢想金，票選夢想職業還可抽一年份零食箱。活動詳情請見活動官網網址：https://ad.wanthome.com.tw/2025HotKidsMilk

