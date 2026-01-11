旺仔牛奶夢幻包裝新登場！嘗鮮抽萬元現金 加碼送一年份零食

「旺仔牛奶」鐵罐持續熱銷之餘，旺旺集團宜蘭食品再推「旺仔牛奶」 與「旺旺香蕉牛奶」鋁箔包裝。（宜蘭食品提供／朱世凱台北傳真）

在講求效率與便利的生活節奏下，家長與學生族群挑選乳品時，除了風味，更看重保存期限與即飲便利性；以多款經典點心深植人心的旺旺集團宜蘭食品，近年也持續強化飲品布局，看準居家囤貨與隨身補給需求升溫，旺旺除了強打熱銷款「旺仔牛奶」鐵罐，近期也隆重推出125毫升的鋁箔包裝，分別有「旺仔牛奶」及「旺旺香蕉牛奶」2種口味，讓孩子隨時補充能量不中斷。

旺旺集團宜蘭食品所售保久乳採用超高溫瞬間滅菌處理（UHT）、不添加防腐劑就能常溫保存，想喝就喝適合現代人的生活型態，現正熱銷款「旺仔牛奶」鐵罐擁有鮮明紅色包裝，印著「再看、再看；就把我喝掉！」及「我愛旺仔牛奶」字樣，並搭配活潑可愛的旺仔IP令人印象深刻，近期再隆重推出125毫升的鋁箔包裝，除了經典的「旺仔牛奶」口味，還有「旺旺香蕉牛奶」提供味蕾新鮮感。

「旺仔牛奶」以獨家配方調配成營養好喝的牛奶，同時兼顧營養需求，鋁箔包裝亦滿足攜帶便利性。（宜蘭食品提供／朱世凱台北傳真）

「旺仔牛奶」以獨家配方調配成營養好喝的牛奶，同時兼顧營養需求，蛋白質含量3.2g／100ml，搭配125毫升分量剛好的包裝設計，無論是早餐、課間點心或補習前都能輕鬆補充，再加上超高溫瞬間滅菌處理使便利性更升級；此外，「旺仔牛奶」新上市便推出限定職業版包裝，共9種夢幻職業邀請大眾來收集；喜歡水果風味的消費者不妨試試「旺旺香蕉牛奶」，裡頭添加優質香蕉泥，使自然香蕉香氣與牛奶完美融合，喝起來香甜不膩口，同時擁有蛋白質含量3.3g／100ml，且同樣採用超高溫瞬間滅菌處理。

旺旺集團宜蘭食品限時推有趣活動，購買「旺仔牛奶」、「旺旺香蕉牛奶」系列還有機會帶走萬元現金。（宜蘭食品提供／朱世凱台北傳真）

旺旺集團宜蘭食品同步推2大線上活動，6月4日前購買「旺仔牛奶」、「旺旺香蕉牛奶」系列，單筆消費滿90元，登入發票就能抽萬元夢想金和多種可愛限定禮；另票選夢想職業可抽1年份零食箱；最後，於通路購買「旺仔牛奶」及「旺旺香蕉牛奶」，就送旺仔牛奶職業版精美提袋一個，贈送方式依各通路規定，數量有限。

活動詳情請見活動官網：https://ad.wanthome.com.tw/2025HotKidsMilk。

