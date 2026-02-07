旺來不棄養X馬年環保跳蚤市集登場 市長魏嘉彥到場挺公益

民運社區發展協會推廣動物保護與環境永續理念，辦理「旺來不棄養 X 馬年環保跳蚤市集」活動，七日於白燈塔公園熱鬧登場，吸引不少社區民眾前來參與。花蓮市長魏嘉彥到場支持，與社區居民互動，肯定活動結合不棄養宣導、環保行動與社區公益，為地方注入溫暖正向力量。



市長魏嘉彥表示，動物不會說話，但牠們同樣需要被尊重與善待，「不棄養」不是一句口號，而是一份對生命的承諾（見圖）。他指出，透過環保跳蚤市集，讓物品能夠重複使用、資源不浪費，不僅實踐環保理念，讓公益更貼近生活，真正走進社區、走進人心。

魏嘉彥強調，白燈塔公園是地方相當重要的公共空間，市公所除持續加強設施之外，未來也將會在當地興建適合活動的場所，讓場地可以成為複合式使用的空間。



民運社區發展協會理事長吳培群表示，舉辦此次活動，希望透過市集形式，讓居民在輕鬆互動中建立終養不棄養的正確觀念，同時推廣資源循環再利用，讓愛動物、愛環境成為社區共同的生活態度。



籌辦這次活動的志工林郁寧說，這次非常感謝社區及居民的熱情投入，不僅讓活動成功凝聚社區向心力，更讓公益、環保與關懷生命的理念在地方發酵。



主辦單位指出，「旺來不棄養 X 馬年環保跳蚤市集」活動將持續至二月八日，歡迎民眾把握時間踴躍參與，一起以實際行動支持不棄養理念，攜手打造友善、永續且有溫度的社區環境。