旺季不旺很慘淡！屏東觀光業者推活動 盼配套留下普發1萬商機

小琉球的觀光在下半年連假是開出小紅盤，但綜觀全年度仍相對疲軟。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕暑假及十月連假過後，屏縣墾丁及小琉球正式進入旅遊淡季，由於政府即將普發全民1萬元現金，旅遊業者醞釀搭配優惠措施爭取商機，也希望政府能提出配套計畫，吸引遊客到屏東消費、留宿。

屏東今年觀光受到旺季暑假因接連大雨與颱風，讓墾丁創下僅約疫情期間的旅遊人次低標，小琉球也創下最少開船日，兩地旅遊業者叫苦連天，不過，9、10月部分大學生還放假、學生畢業旅行及連續多個連假下，反而出現小行情，對慘淡業績不無小補，但如今連假所帶來的絢爛將如過眼雲煙，接下來就是真正的淡季考驗。

屏東縣觀光協會總幹事吳炫東指出，年底全台都是淡季，而今年因為多個連假，反而出現罕見「拉尾盤」延後淡季到來的時間，業者大多也對普發1萬元是相當期待，目前已有不少同業在討論如何祭出優惠，將遊客吸引來屏東留下商機，他也指出，因為這是難得機會，因此也希望政府能推出相關的配套計畫，業者的投入更能發揮綜效。

與業者組成「屏東觀光圈」的觀光署大鵬灣國家風景區管理處指出，今年12月本來就預定辦理許多創新的活動，第一週先由鐵人賽打頭陣，接著登場的青洲灣派對則是改為一連3週，包括第二週的卡丁車亮點、第三週無人機及以鵬灣大橋為背景的煙火等等，接著第四週要迎接跨年，也配合東港鎮公所的活動，將舉辦打卡換禮等活動，在普發1萬元後，期間還會再協調業者祭出各式優惠如住宿費打折、市集消費券等，盼將人潮留在屏東。

一名業者指出，今年開始南部旅遊開始出現不少一日遊，因此透過「夜經濟」把人留下變得更為重要，但因為普發1萬元是現金，與消費券能再創造新的消費效果不同，措施及方式應需要調整。屏東縣政府則回應，現已著手研議當中，希望能夠為屏東在這波普發一萬元中創造更多的觀光商機。

