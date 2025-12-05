旺季不旺！今年百貨零售景氣衰退 短期人力時薪較低

今年百貨整體景氣微幅衰退。（圖／TVBS）

年底百貨周年慶，但今年景氣卻呈現微幅衰退，打破往年第四季零售業旺季的傳統趨勢。根據人力銀行調查顯示，今年僅有12.2%的業者招募短期人力應對周年慶，時薪平均只有195元，低於市場行情。百貨業者表示，新進百貨加入市場競爭，加上關稅影響，導致業績重新分配，有業者選擇縮減人力成本因應整體景氣不佳的情況。

百貨業正面臨「旺季不旺」的困境。百貨行銷處協理李旻勳表示，整體百貨零售業相比去年確實有微幅衰退，主要是因為市場上有新進百貨加入競爭，導致各家業績出現重新分配的現象。調查數據顯示，高達87.8%的業者選擇以現有人力因應第四季業務，不再增聘短期人力。

即使有業者招募短期人力，提供的薪資條件也相對不佳。人力銀行公關經理曾仲葳指出，百貨業者平均開出的時薪約為195元，比起市場行情略低，反映出零售業景氣偏淡的現實。相較之下，今年其他產業如餐飲和旅宿業能提供200至210元的時薪，而零售業大多只能開出不超過200元的最低時薪。

求職者也面臨應徵困難的問題。求職者麥麥分享自身經驗時表示，百貨業在選才上非常嚴格，不容易找到他們認為適合的人選，形成「業者找不到適合的人，人才也找不到理想的工作」的困境。數據顯示，百貨職缺的投遞率比去年減少了兩成，反映出就業市場的變化。

李旻勳進一步解釋，目前各行各業都面臨嚴重缺工問題，少子化是主要因素之一，在有限人力資源的分配上，各產業人力緊縮的情況更為明顯。為了因應整體景氣不佳，部分百貨業者選擇減少人力成本作為節省支出的方式，這種現象已經影響到各行各業的營運策略。

