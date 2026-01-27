旺宏公布Q4財報 營收年增31%、毛利率回升至24% EPS-0.16元





旺宏（2337）今日舉行法說會，會中公布2025年第四季營運報告，受惠於產品組合優化與成本控管，該季合併營收淨額為新台幣77.29 億元。較上一季減少6%，但較去年同期增加31%；本季毛利率則顯著回升至24.2%，稅後虧損幅度較前一季與去年同期均出現大幅收斂，顯示營運狀況正朝向轉盈目標穩步邁進。

根據旺宏公布的第4季營運報告，其中去年Q4合併營收達77.29億，季減6%，但較去年同期增加31%。營業毛利率為24.2%，較前季增加68%，也較去年同期增加140%。在營業淨利與營業淨利率部分，Q4營業淨損3.92億元，較前一季減少66%，也較去年同期減少78%在獲利與淨值部分，旺宏去年第四季稅後淨損2.94億，EPS為-0.16 元，每股淨值為新台幣23.74元。

整體來說，旺宏去年第四季雖然受到季節性或其他因素影響導致營收微幅季減，但其毛利率的強力回彈，使得營業淨損與稅後虧損皆較過往大幅收斂，正朝向轉盈的目標邁進。

