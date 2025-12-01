旺宏吳敏求：AI運算競爭激烈 台灣可投入應用發展

（中央社記者張建中新竹1日電）Meta可能採用Google自研的TPU AI晶片，引發各界關注，認為可能挑戰輝達（NVIDIA）的霸主地位。旺宏董事長吳敏求表示，AI會有很多方案，數學運算是勝負關鍵，台灣難以在資料中心方案中競爭，可以投入應用發展。

吳敏求今天獲頒潘文淵獎，他受訪說，人工智慧（AI）方案好或不好，取決於數學運算，而如何找到優秀的人才相當關鍵，因此能把AI做好的應是大公司。

吳敏求表示，台灣雖難以在資料中心方案中競爭，不過，可以幫忙做資料中心；此外，台灣在應用發展很厲害，應可投入AI應用發展，台灣廠商若能發展出相關應用，對於台灣也是好事。

針對當前記憶體市場嚴重缺貨情況，吳敏求說，記憶體缺貨很可能是動態隨機存取記憶體（DRAM），因為資料中心要使用大量DRAM，並推升DRAM價格攀升，快閃記憶體（Flash）用量較小，缺貨應不是Flash。

回顧36年前自美國矽谷回台創業的往事，吳敏求表示，當時找了40多名來自各種背景的資深工程師一起回台，包括混合訊號、數位、乙太網路及中央處理器（CPU）等，一開始創業是從事系統單晶片（SOC）開發。

他指出，旺宏過去液晶顯示器控制晶片曾囊括全球電視市占率17%，台灣邏輯晶片公司很多資深人員是旺宏訓練出來的，對台灣有所貢獻。

吳敏求說，他一生都在尋找解決方案，過去為了達成到美國求學的目標，他先到加拿大再轉到美國史丹佛大學；至今他還在尋找能夠創造出有意義的技術或客戶。

吳敏求表示，他並不是工研院出身，能夠獲得潘文淵獎是個榮耀，並不是他有何成就，而是能夠貢獻社會。

潘文淵文教基金會2004年起設立潘文淵獎，表揚長期對台灣科技產業的開拓或發展有傑出貢獻的領導人；有台積電創辦人張忠謀、宏碁創辦人施振榮、台達電創辦人鄭崇華、聯發科董事長蔡明介、創意董事長曾繁城、聯發科執行長蔡力行、前台積電董事長劉德音等20人獲獎。（編輯：張良知）1141201