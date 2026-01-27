旺宏大擴產1》疫情沒花的錢一次砸完 重押12吋資本支出飆11倍

旺宏虧損多時，去年董事長吳敏求宣布重回第一線，誓言一年內虧轉盈。旺宏總經理盧志遠27日進一步揭露關鍵轉折，新冠疫情期間曾編列高達400億元資本支出，最終僅執行180億元，如今拍板將剩餘的220億元一次釋出，推升2026年資本支出暴增逾11倍，堪稱罕見。

時間回到3年前，旺宏在新冠疫情高峰期間瞄準記憶體需求大爆發，一口氣通過近400億元的資本支出預算，沒想到疫情紅利快速退去、記憶體市場反轉，旺宏緊急踩下煞車，最終實際投入金額僅約180億元，其餘資金選擇留在帳上暫緩出手。

瞄準AI記憶體大商機 旺宏握時間優勢

旺宏作夢都沒想到，雖備足銀彈大擴產，但秉持「該停就停、該用才用」的精神，竟意外在3年後的今日，AI讓記憶體局勢出現變化，成為旺宏逆轉勝的一大機會。

廣告 廣告

隨著AI伺服器與高效能運算（HPC）需求快速放大，記憶體產業的結構已與過去不同。大型原廠紛紛將產能轉向高階、高毛利產品，甚至出現多家供應商陸續退出或停供，導致傳統NAND、NOR與eMMC市場留下明顯缺口。

「這一波需求不是短期庫存循環，是供給被重新分配後留下的空窗。」盧志遠直言，現在看到的訂單與詢問度，已經不只是價格反彈，而是真實需求回流。正是在這個背景下，旺宏選擇把疫情期間「沒花掉的錢」，一次全數釋放。

但市場的質疑仍在，資本支出一口氣拉高逾11倍，這是極為驚人的數字，難道旺宏有機會在這波AI大潮取得領先契機？

盧志遠眼神篤定地說，早在前一波投資高峰時，旺宏已完成純水、電力、無塵室等關鍵廠務設施，這些基礎工程往往需要一年到一年半才能完成，如今早已到位。換言之，只要設備進場，就能迅速轉化為實際產能。

他接著說：「如果現在才開始規劃新廠，等產能真正開出，市場可能已經變了。」這正是旺宏選擇現在出手的最大底氣。

220億全押12吋 攻MLC NAND、eMMC

據悉，這次釋出220億元資本支出，將全數聚焦在12吋廠擴產。旺宏目前12吋月產能約2萬片，設備陸續到位後，目標拉升至每月3萬片，等於一次增加近5成產能；8吋廠則從過去降載狀態，全面拉升至接近滿載。

產能配置上，旺宏選擇「NOR不減、NAND增量」。過去NOR占比高達8成，如今調整為NOR與NAND各半，新增產能主攻MLC NAND與eMMC市場，避開與一線大廠在高容量產品上的正面對決。

在吳敏求重返第一線、對外喊出一年內虧轉盈的目標後，這筆220億元投資，也被視為旺宏翻身計畫中最關鍵的一步。當市場進入「缺產能」而非「去庫化」階段，誰先準備好，誰就有機會改寫命運。這一次，旺宏選擇不再等待。