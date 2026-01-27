旺宏大擴產2》三星退場後誰會留下？ 記憶體市場的逆轉時刻

當三星停止供應MLC NAND，原本被視為邊緣的中低密度記憶體市場開始出現空位，「AI應用正改變記憶體需求結構。」旺宏總經理盧志遠這席話，市場追問當大廠紛紛退場，誰會留下來？

「現在很多大廠的產能，優先配置至高階、高毛利產品。」談到三星退出MLC NAND（快閃記憶體），盧志遠並未直接評論單一公司決策，僅表示資源有限，中低密度產品線自然成為被犧牲的一環。對大型原廠而言，這並非技術問題，而是投資優先順序的選擇。

AI釀供應端斷層 eMMC冷門產品大翻身

事實上，大廠退出後，供給端壓力已悄然升溫。盧志遠指出，近期市場感受到的變化，並不只是價格波動，是「真的有人不供了。」當部分原廠停止供應特定產品，供給彈性迅速下降，中低密度市場開始出現結構性的緊張。

「需求不是突然暴增，而是供給少了。」他直言，這也是近期市場開始討論缺貨與供需吃緊的原因。

這波供給收縮，最先反映在eMMC（嵌入式多媒體記憶體）市場。過去eMMC多被視為過渡型產品，存在感不高，價格也相對穩定。但盧志遠坦言，近期已感受到客戶詢問度與訂單動能升溫，部分應用端甚至出現供貨壓力。

他指出，eMMC屬於中低密度市場，過去利潤不高、競爭激烈，許多原廠選擇退出；當供應商變少，市場自然開始出現價格上揚的現象。「這不是短期亂漲，而是供需結構變了。」盧志遠說。

誰會留下來？ 盧志遠：本來就不多了

在這波退場潮中，盧志遠反覆強調一件事：留下來的供應商，本來就不多。

他指出，目前仍能穩定供應MLC NAND與eMMC的廠商，已屬少數。旺宏選擇在這個區段持續投入，一方面保留NOR Flash產能，一方面增加NAND與eMMC的比重，並非因為市場突然變好，這是長期產品策略的結果。

「我們沒有減NOR，是在原本基礎上增加NAND。」盧志遠說，這樣的配置，讓旺宏在供給收縮時，仍能回應市場需求。

這一波變化，並非單一公司受惠，而是競爭邏輯的轉換。

盧志遠認為，當市場從「比誰做得最先進」轉向「誰還能穩定供貨」，過去被忽略的中低密度產品，反而成為系統能否順利運作的關鍵一環。「現在比較重要的，不只是技術，而是產能配置。」他說。

對記憶體產業而言，這是一段正在進行的過渡期。AI持續吸走高階產能，新廠建設又需要時間，供需錯位短期內難以完全消化。而這場逆轉，正如盧志遠所說：「不是一季就會結束的事」。