旺宏最新外資報告出爐！ 大摩：依然是首選

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





受惠定價權奪回與NAND漲價循環初期，旺宏3月營收年增近倍，展現強大成長韌性。隨庫存轉趨緊張及MLC NAND缺口擴大，獲利與股東權益報酬率有望持續攀升，大摩維持「優於大盤」評級並列為半導體首選目標。

營收表現超乎預期展現定價優勢

外資摩根士丹利發布最新報告，稱讚旺宏3月的單月營收表現極其亮眼。大摩在報告中明確表示，「這主要歸功於定價權的追趕」。此外，2026年首季營收104.69億，更是優於市場期。研究團隊預測，隨著漲價動能維持強勁，第二季營收可望再季增19%，且該目標「高度可達成」。

NAND缺口擴大推升報價倍增

在產業趨勢方面，大摩表示，雖然DDR4現貨價格因客戶對價格轉趨敏感而略微鬆動，但NAND相關定價仍處於上行週期的早期階段。報告提到，「由於客戶庫存僅剩6至9個月，我們認為MLC與傳統TLC NAND在下半年可能面臨更深的短缺，供不應求的比例恐達40%」。基於此供需失衡現況，摩根士丹利大膽預測，MLC及傳統TLC的價格從2026年第一季到第四季的漲幅將超過200%。作為這些產品的主要供應商，旺宏將成為這波缺貨潮下的核心受益者，

維持首選評級與目標價

針對投資建議，摩根士丹利維持對旺宏「優於大盤（Overweight）」的評等，並持續將其列為「首選股票」，目標價為202元，對比2026年4月8日的收盤價150元，潛在漲幅高達34%。

市場風險評估與在變動因子

大摩表示，在上行潛力方面，若傳統NAND供需缺口進一步擴大、NOR產業週期受限供應而走強，或Switch硬體與核心遊戲銷量加速增長，都將利多股價；反之，若NAND缺口不如預期嚴重、NOR進入下行週期或Switch銷售放緩，則可能對股價構成下行壓力。

出關首日股價表現

旺宏今日出關！股價一度上衝到154元，但隨即賣壓湧現，股價重挫逾7％，盤中最低來到137.5元，回測5日線附近。從籌碼面觀察，外資3月以來買超6.4萬張，投信是賣超1.9萬張，大摩則是買超近5500張。

廣告 廣告

（封面圖/翻攝自旺宏官網）

【本文由東森財經提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森財經新聞報導



4/7「台股重挫一週年」 ！ 謝金河嘆：每年這時都有大事

台股大漲639點 拚站上月線 「2族群」人氣爆棚

外資單週狂賣1600億 台積電淪提款機 這檔」掃貨22萬張