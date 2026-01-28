旺宏法說開完一票人吵翻 專家揭超強利基：市場唯一玩家





旺宏昨（27）日法說會公布第四季運營報告，EPS為-0.16%，讓不少股民擔憂，第四季的虧損是否會動搖到股價，不過今（28）日台股開盤答案揭曉，旺宏開盤股價跳空上漲，盤中一度漲停來到83.8元創新高，帶動其他記憶體類股如華邦電、南亞科、力積電同步上漲。對此，投資部落客「邏輯投資」認為，如果eMMC報價還在加速衝刺，完全不用急著預設股價的高點。

邏輯投資在臉書粉專發文分享，經過旺宏法說會後，社群討論不少人擔憂旺宏第四季的虧損會影響股價，但他認為很多人沒有正確理解法說會的指引。邏輯投資分析，eMMC/MLC NAND因三星等記憶體龍頭大廠宣布停產，市場上只剩下旺宏能做，缺貨非常嚴重，產能「即開」、「即滿」、「即銷」，預計投入220億增加產能，因為廠房已經有了，因此拉設備進來生產，效率更快。

廣告 廣告

邏輯投資說明，如果其他公司想搶這塊餅，光是建廠就要花2到3年的時間，這裡暗示旺宏獨佔市場的時間會很長，定價能力可能超乎市場想像，而旺宏變成這個賣方市場的唯一玩家。

邏輯投資提到，NAND產品2025年營收佔比16％，NOR 佔比 61％，大約 1 : 4，而2026年12吋產能當中 NAND跟 NOR佔比1 : 1，這顯示NAND的成長動能非常強勁；旺宏也在法說會暗示，將切入輝達的KV Cache技術，因此在AI推論市場將扮演一定角色。

另外，邏輯投資也指出，觀察eMMC的現貨報價，1月中旬後報價呈現加速上漲，這顯示缺貨狀況確實如旺宏所說的非常嚴重。最新報價對比12月漲幅高達60%，合理預期2月份仍有大幅上漲，因此合約價的漲幅應該也會很可觀。

邏輯投資認為，這可以預見今年旺宏的獲利能力較去年是完全不同等級的，而且eMMC的報價恐怕還沒漲完。如果報價還在加速衝刺，似乎不用急著幫自己預設股價高點。

（封面圖／翻攝自旺宏官網）

更多東森財經新聞報導



睽違一年！ 景氣燈號又紅了 國發會：我們非常樂觀

NOR Flash供應緊缺！ 旺宏將全產能生產 還要砸220億擴產

2016「霸王級寒流」是否重現？ 鄭明典給答案