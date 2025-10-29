旺宏法說》毛利率陷雙殺、連9季虧損 旺宏董座上火線道歉
記憶體大廠旺宏29日召開法說會，董事長吳敏求罕見向投資人道歉，他坦言對於第三季營運表現感到「非常失望」，根據旺宏第三季財報指出，單季虧損8.62億元，已是旺宏連續第9季陷入虧損。
第三季財報與內部預測落差大
據悉，旺宏原規劃第三季可望轉盈或達標獲利，結果竟與預期出現嚴重落差。儘管第三季營收達82.1億元，較上季、去年同期皆有改善，但獲利能力仍面臨嚴峻考驗，單季虧損8.6億元。
毛利率「雙殺」：匯損、庫存跌價衝擊大
攤開旺宏最新財報，毛利表現遜色，第三季毛利率13.5％，低於上季的15.6％、去年同期的28.9％，累計前三季的毛利率15.4％，低於去年同期的26.6％。吳敏求坦言，對這份成績單感到不滿意。
他指出，毛利率出現劇烈變化，主因受庫存銷售產生「存貨跌價損失」影響，導致毛利率減少近10.7個百分點。此外，匯率變動也讓毛利率損失4.7個百分點。
工廠閒置率高、512Mb NOR Flash庫存釀禍
吳敏求更直指內部管理出問題，工廠利用率低導致費用增加，閒置造成未用產能成本增加。此外，非大眾市場所需的512Mb編碼型快閃記憶體（NOR Flash）仍面臨庫存壓力，至今仍陷庫存壓力，加深去化難度。
