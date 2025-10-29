旺宏法說》77歲老董跳第一線救火 旺宏拚一年內轉盈

記憶體大廠旺宏連9季陷入虧損，董事長吳敏求決定親自上陣，宣布11月起「重出江湖」，力拚研發與生產團隊整合，重新檢視管理流程，提升產線效率，他發下豪語，一年內做出有效的成績，力拚2026年虧轉盈。

誓言毛利率重返4成

今年77歲的吳敏求，跳上營運第一線，不只是為了救公司，更是看準大環境有利旺宏。當務之急，他要強化旺宏的獲利能力，不僅解決工廠閒置問題，還要讓毛利率從第三季的13.5%重返4成。

眼前的庫存怎麼辦？他直言，目前採取降低工廠產能，隨著庫存逐漸釋出，才會恢復正常產能。話鋒一轉，吳敏求強調，雖持續樽節營業費用（年減12％），但研發投資仍是費用的主要部分，會確保研發不受影響。

eMMC轉單有望填滿12吋廠閒置產能

至於他口中的大環境，指的是三星退出低容量eMMC（嵌入式記憶體），吳敏求說，旺宏接獲多家客戶詢問，預期eMMC業務有機會填補12吋廠的閒置產能，「只要能讓工廠穩定運作，持續推新產品，2026年營運會明顯轉佳。」

在NOR Flash（編碼型快閃記憶體）方面，吳敏求表示，市場已出現回溫跡象，旺宏已與客戶談定第四季、明年第一季價格小幅上漲，縱使車用市場受中國低價電動車競爭影響仍存不確定性，但他相信前景依舊看好。

至於ROM（唯讀記憶體）業務，旺宏內部人士指出，雖第三季是傳統旺季，但大客戶任天堂遊戲機Switch進入新舊產品交替期，導致需求較為低迷，預期2026年之後才會逐步回升。

看好3D NOR、3D NAND關鍵技術

旺宏表示，公司必須著眼長遠發展，持續看好3D NOR、3D NAND等2大關鍵技術，不過3D NOR仍處於導入初期階段，2026年恐難為營收產生顯著貢獻，但吳敏求強調，長遠來看對營運仍有正面助益。