旺宏董事長吳敏求獲頒「潘文淵獎」 他遺憾到第19屆才得獎
〔記者洪友芳／新竹報導〕潘文淵文教基金會今(1)日舉行「第19屆潘文淵獎頒獎典禮」，得獎者為旺宏電子董事長吳敏求，以肯定吳敏求在企業管理、創新經營的成就及對人才培育的努力；吳敏求感謝他太太長期在背後的支持，也感謝公司很多戰友的付出，他唯一的遺憾是他竟然到第19屆才獲獎。吳夫人今也難得現身並上台獻花，戰友們包括旺宏總經理盧志遠、資深副總經理游敦行等高階主管皆出席典禮，祝賀吳敏求獲得半導體榮譽的肯定。
潘文淵獎肯定吳敏求帶領的旺宏電子是台灣最早推動自有品牌「產品」及「技術」的記憶體廠商，也是台灣少數具有IC設計、生產製造、封裝測試及行銷能力的IC整合元件製造公司，同時吳敏求還積極投入公益事業，為社會帶來正面的力量，對人才培育與社會回饋均有長期投入，不僅推動科技發展成果斐然，堪稱產業界典範。
潘文淵文教基金會今下午於新竹國賓飯店舉行，潘文淵獎在表揚長期對我國科技產業發展開拓卓越貢獻的終身成就獎，頒獎典禮由基金會董事長史欽泰主持，由前行政院院長、現任中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄頒獎。
史欽泰在致詞時表示，潘文淵文教基金會成立於1996年，由工研院、美洲技術顧問團 (TAC) 及台積電、聯電、華邦電子與幾位產業界先進共同發起成立，感念50年前潘文淵博士草擬積體電路發展計畫開啟我國半導體產業發展的契機，並衍生成立聯電、台積電及世界先進等公司，推動台灣電子工業蓬勃成長而設立「潘文淵獎」。
為表揚長期對我國科技產業的開拓或發展有傑出貢獻的領導人，自2004年起設立「潘文淵獎」的終身成就獎，已有張忠謀、施振榮、鄭崇華、蔡明介、曾繁城、黃民奇、劉克振、盧明光、杜書伍、蔡力行、劉德音等20多位產業菁英獲獎。
史欽泰指出，明年度適逢基金會成立30週年，基金會將推出一系列推廣活動，包括製作專欄報導、podcast 節目及30週年專刊，並與國家發展委員會檔案管理局合作完整保存重要史料，也將於明年6月結合本會各獎項的聯合頒獎典禮舉辦慶祝活動等，進一步推廣基金會理念讓更多人認識潘文淵博士對台灣科技產業發展與人才培育的奉獻。
遴選委員會召集人曾繁城說明，今年是由旺宏電子創辦人吳敏求獲獎，旺宏為台灣最早推動自有品牌「產品」及「技術」的記憶體廠商，是台灣少數具有IC設計、生產製造、封裝測試及行銷能力的IC整合元件製造公司，此創新經營模式，讓台灣高科技產業得以走出以代工為主的傳統營運型態。吳敏求對產業有深遠影響，且對人才培育與社會回饋的長期投入，為科技發展貢獻卓著，堪稱產業界典範。
頒獎人劉兆玄表示，每年一度的潘文淵獎是科技界的矚目焦點，也是台灣科技界的最高榮譽之一，素有「台灣科技界諾貝爾獎」之稱。歷屆的獲獎人都是在其領域上有巨大貢獻且影響力對於產業發展具有深遠意義的領導菁英。本屆獲獎人吳敏求深具遠見的企業經營，更投入公益與社會回饋的實際行動，成為企業界的典範。他長期推動知識傳承與人才培育，並成立「旺宏教育基金會」，推動「旺宏金矽獎」與「旺宏科學獎」等重要獎項，也捐助大學設立「旺宏館」，並創設全台第一個跨領域的智慧運算學院，開啟台灣AI創新與跨域人才培育的先河。
