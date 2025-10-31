旺宏財報「連虧九季」、董座出面道歉 今盤中再現第二根跌停
[Newtalk新聞] 記憶體廠旺宏（2337）周三（29日）召開第三季法說會，公布財報呈連九季虧損。該重大利空導致股價重挫，繼昨（30）日股價被打入跌停、外資狂倒貨逾 5萬張外，今（31）日盤中再見到第二根跌停，下跌 3.45元至 31.2元。不過，上午10時後跌停打開，截至午間12時，股價下跌 3.25或 9.38%，暫報 31.4元，成交量爆出 22.8萬張。
旺宏第三季營收 82.14億元、季增21%，但稅後淨損 8.62億元，毛利率 13.5%，較比前一季下滑 2.1個百分點；換算每股虧損 0.47元，自 2023 年第三季以來連虧 9個季度；累計今年前三季營收 211.51億元，年增 6%；毛利率 15.4%，年減 11.2個百分點；稅後淨損 30.11億元；每股虧損 1.62元，較去年同期每股淨損 0.9元擴大。使該公司股價周四重挫至跌停 34.65元鎖死。
觀察籌碼面，外資周三（29日）買超旺宏 50,631張，但在盤後法說會釋出虧損財報後，昨日已全部倒貨，共賣超 56,618張為昨日賣超榜首，總金額估 19.62億元，由連續 4日累計買超 15.5萬張轉為賣超。
旺宏董事長吳敏求在法說會上坦言，對第三季獲利感到失望。近年公司獲利表現不如預期，主要受制於工廠產能利用率不高與庫存壓力，除了向投資人道歉外，也宣布11月將「重出江湖」，親自整合營運團隊，將著手重新規劃產品結構與產能分配，讓工廠使用率與市場需求同步，期望重新建立獲利體質，未來毛利率可望回升至過往約 40%水準。
新產品方面，吳敏求看好三星退出低容量 eMMC（嵌入式記憶體）市場後的缺口，積極導入 eMMC 與 SLC NAND 產品，預期可補足工廠產能並貢獻毛利。公司認為，eMMC市場在未來一至兩年估有顯著成長空間，目前產品已完成準備，第四季起可望逐步挹注營收動能。
至於產品報價上，預期第四季及明年第一季 NOR 與 NAND 產品價格均有小幅上漲趨勢，預期可帶動毛利率回升。隨 NAND 需求增加與良率改善，未來獲利可望逐步回穩。
