旺宏連九季虧損！吳敏求重出江湖救公司 股價跌停高掛逾2萬賣單
【記者呂承哲／台北報導】 記憶體廠商旺宏電子（2337）2025年第三季財報公布，創連九季虧損，導致週四（30日）開盤股價重挫，半小時後亮燈跌停、報在34.65元，高掛逾2萬張賣單。
截至上午10點45分，旺宏仍鎖在跌停，賣單量達2.9萬張，成交22萬張，成交金額來到79.79億元。
旺宏2025年第三季合併營收淨額為新台幣82.14億元，季增21%、年增6%；營業毛利11.12億元，季增5%、年減50%，毛利率13.5%；營業淨損11.44億元，季增6%、年增220%，營業淨利率-13.9%；稅後淨損為新台幣8.62億元，每股盈餘（EPS）虧損為0.47元，較上季每股虧損0.69元收斂，但仍未虧轉盈、為連續9季虧損，每股淨值為新台幣22.86元。
旺宏董事長吳敏求表示，不滿意營運表現，並向投資人道歉，並稱將在11月起重出江湖，要讓研發團隊與工廠營運結合，讓公司產品的獲利提升，希望未來一年能做出成績，明年改善轉獲利。
