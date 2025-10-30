旺宏連九季虧損！吳敏求重出江湖救公司 股價跌停高掛逾2萬賣單

坣娜今（10╱29）驚爆因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲，鄭怡在臉書追悼，還透露：「有1個好朋友在最後1年有常去看她，她非常低調而且要朋友保守祕密，千萬不可對外說。朋友說1個月前最後1次去看她，是哭著走出她的家門。」認為坣娜苦了一輩子，「最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的」。

太報 ・ 1 天前