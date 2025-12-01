旺宏電子吳敏求獲潘文淵獎 肯定其對國家科技貢獻

旺宏電子董事長吳敏求（中）榮獲第十九屆潘文淵獎，這係肯定其對國家科技貢獻之終身成就獎。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

潘文淵文教基金會一日由中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄頒獎第十九屆潘文淵獎予旺宏電子董事長吳敏求，肯定其在企業管理、創新經營的成就及對人才培育的努力。

前工研院院長、現任潘文淵文教基金會董事長史欽泰表示，吳敏求所帶領的旺宏電子是台灣最早推動自有品牌「產品」及「技術」的記憶體廠商，也是台灣少數具有IC設計、生產製造、封裝測試及行銷能力的IC整合元件製造公司，吳敏求更積極投入公益事業，為社會帶來正面的力量，對人才培育與社會回饋均有長期投入，不僅推動科技發展成果斐然，堪稱產業界典範。

廣告 廣告

吳敏求表示，當年他在美國Goole服務時，就已下定決心要創業，因此一九八九年時，他找了四十多位不同領域的資深工程師回臺創業，成立旺宏電子。當初創立的時候想做SOC，帶回美國最新的技術，所以現在台灣很多邏輯公司的資深高階主管多是來自旺宏。

吳敏求說，當年他堅持發展自主技術，當時面對日本半導體產業的嚴峻挑戰，首創將統計學結合半導體產業，開發出sNOVA系統，成為全球第一家採用全面電腦化生產的晶圓廠，這項突破不僅推動台灣半導體產業走向智慧製造，也大幅提升半導體製造及產品的品質，另也積極推動臺灣第三類股上市，成功吸引大量海外資金投注國內高科技產業，促進台灣高科技產業的蓬勃發展。

遴選委員會召集人曾繁城說明，旺宏創新經營模式，讓台灣高科技產業得以走出以代工為主的傳統營運型態，對產業有深遠影響，且對人才培育與社會回饋的長期投入，為科技發展貢獻卓著，堪稱產業界典範。

頒獎人劉兆玄表示，吳敏求捐助大學設立「旺宏館」，並創設全台第一個跨領域的智慧運算學院，開啟台灣 AI 創新與跨域人才培育之先河。