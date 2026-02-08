旺宏1月營收創39個月新高！華邦電連2月寫新高 下週二法說牽動後市

【記者呂承哲／台北報導】記憶體漲價缺貨潮持續，帶動全球市況火熱，台灣廠商同樣受惠，華邦電（2344）公布2026年1月合併營收達新台幣117.78億元，月增20.55%、年增94.16%，連續兩個月改寫歷史新高；旺宏（2337）1月營收為30.17億元，月增14.6%，創下近39個月來新高。

華邦電指出，含旗下新唐科技等子公司1月營收同步成長。華邦電總經理陳沛銘先前指出，記憶體市場已進入結構性上行循環。NOR Flash在原物料成本與終端需求回升帶動下止跌回升，SLC NAND供給吃緊、價格續漲，CMS產品線中的DDR4與DDR3合約價持續上行，漲勢可望延續至2026年。華邦電將於下週二（10日）舉行法說會。

廣告 廣告

旺宏總經理盧志遠則是在日前法說會表示，公司今年規劃資本支出約220億元，將於年內全數釋出。由於12吋廠擴建所需的純水、化學品供應系統等廠務設施已提前完成，後續新機台進駐後即可快速拉升產能，可有效避開傳統建廠需耗時1至1.5年的時程，投資效益有望自今年起逐步反映。

盧志遠表示，公司核心目標是將12吋廠月產能由目前約2萬多片，提升至3萬片以上，預期年底前可望新增近萬片產能，為後續營運成長提供穩定支撐。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜花蓮怡園渡假村停業！20人遭欠薪4個月 業主：再給我一點時間

高雄非上市櫃建商霸主 城揚去年購入至少3830坪60.15億元地

台積電3奈米外移日本 內行人怎麼看？她點出戰略意義

