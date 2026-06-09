旺宏5月營收62億 記憶體代工四強有三家營收創歷史新高

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記憶體需求大起，記憶體代工四強中就有南亞科、華邦電等三家營收創歷史新高，力機電今年將轉虧為盈。（圖片來源／GOOGLE街景）

記憶體代工四強昨全數公布5月營收，有助於今日股價反彈，華邦電漲1.62％收在156.5元，旺宏收盤上漲1.39％收在145.5元，力積電大漲5.93％收在71.5元，南亞科大漲6.92％收在363元，

旺宏(2337)於8日公佈內部自行結算之2026年5月份合併營收為新台幣62.56億元，創下歷史新高，並且創下連續6個月營收成長紀錄。

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旺宏5月營收也較上月合併營收新台幣59.13億元增加5.8％，較2025年同期合併營收新台幣22.68億元，增加175.8％。累計2026年1月至5月合併營收為新台幣226.37億元，較2025年同期新台幣107.36億元增加110.9％。

上週華邦電（2344）已先公布５月份營收200.01億元，首度突破200億元大關，再寫歷史新高，月增3.93％、年增181.97％。公告4月份自結獲利，稅後淨利為74.88億元，年增逾216倍；每股盈餘1.66 元，一到三月自結每股盈餘2.25元，合計3.91元，2025年華邦電全年EPS為0.88元。

南亞科更早公布5月營收，比華邦電還早2天，6月3日公布2026 年 5 月份自結合併營收為276.7 億元，再創單月歷史新高。

南亞科5月營收較上月增加 8.55％，較去年同期大增 730.14％，意即成長7倍。法人關注其毛利率是否能維持第一季67.9％高峰。

力積電（6770）5月57.7億元，雖然沒有創下歷史新高，但也是44個月以來新高，值得一提的是自結 4 月份單月每股稅後盈餘（EPS）為 0.13 元，較去年同期大幅成長。加上第一季每股盈餘3.36元合計3.49元，顯然今年將是自2023年以來首次轉虧為盈的一年。

(原始連結)





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