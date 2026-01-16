旺年會秀AI助理 林建涵：中保科是台灣最安心信賴的AI安防系統

cnews204260116a14

CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

中保科技集團（9917）今（16）日於南港展覽館二館，舉辦「2026集團旺年會」，席開兩百多桌，砸千萬獎金、更抽出3台豪轎車犒賞員工，現場超過2500名員工嗨翻天。中保科表示，今年旺年會以「AI 開創+永續創未來」為主題，宣布2026年全面推進AI落地應用，並首度對外亮相集團專屬AI智能助理系統「my omni」，鎖定內部效率與對外服務雙軸升級。

中保科董事長林建涵展望2026年表示，面對動盪的社會環境，以及風險災害，中保科最有能力透過累積近50年的經驗，成為全台灣提供安全安心可靠的安防系統，守護智慧城市與民眾。

林建涵表示，集團2025年全年營收來到190.1億元，再創歷史新高。面對2026年市場景氣，將以「樂觀謹慎」的節奏，穩健朝既定目標前進，並看好智慧防災、智慧停車、無人商店、無人機平台中保無限飛等需求，升溫帶來的成長空間，「有信心今年會比去年更好」。

林建涵指出，近來工廠火警、住宅火災與公共場域安全事件，屢成焦點。帶動家庭與企業，對「即時預警、快速應變、可視化管理」的需求升級。公司以「安全、安心、信賴」為核心，結合AI、IoT與雲端運算，推出包含「中保無限＋智慧防災」、「智慧樓管」、「防火智慧Plus」及「AI影像管理平台」等解決方案，從家庭、企業、工廠到公共場域，強化預防、監控與通報機制，協助客戶在缺工與人力成本上升的環境下，以更省時、省力的方式降低風險、提升營運韌性。

中保科旺年會上的另一大亮點，就是董事長林建涵現場展演「my omni」，透過即席提問展示功能，並宣布2026年正式上線。目標讓AI從「話題」走向「工具」，成為員工工作上的實用助手。中保科表示，「my omni」是科技亮相自家研發的智能助理系統，建置了企業內部地端AI算力及大語言模型應用平台，期望以企業級數據應用的核心基礎，透過AI智慧自動化提升工作效率、決策品質及增進公司的AI技術能力，強化中保科迎接AI時代來臨的企業競爭力。

林建涵表示，AI機器人，除了一般性的基本問答、文案生成、會議紀錄、分析數據、編寫程式、翻譯語言等功能外，還會陸續推出「HR人資助理」及「Sales業務助理」兩項專屬服務機器人，供有相關業務的員工使用，讓員工能在日常工作時，多了AI小幫手的協助。

中保科旺年會現場，也展示了完善的科技維安場域，在活動入口設置高規格安檢站，配置金屬安檢門與專業維安人員，凸顯大型活動，在公共安全風險升高的背景下，「維安納入流程」正成為新常態。

中保科表示，集團將持續深化AI在科技保全與智慧城市，各場景、場域的落地應用，同步推進ESG永續治理與服務創新，要成為全台灣智慧城市的開創者。

