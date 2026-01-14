旺年會行情提前開跑 金寶連續拉出3根漲停

▲ 金寶（2312）近日股價表現強勁，受惠於市場期待下週三旺年會釋出利多，看好AI伺服器領域有所進展，加上低軌衛星題材發威。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 金寶（2312）近日股價表現強勁，受惠於市場期待下週三旺年會釋出利多，看好AI伺服器領域有所進展，加上低軌衛星題材發威，股價連續3個交易日攻上漲停板，今（14）日來到30.3元。

金寶總經理陳威昌指出，隨著影像產品線回穩、固態硬碟（SSD）產品需求暢旺，加上其他產品包括汽車電子、充電樁、IoT及半導體設備主板等將於今年逐步發酵，力拚今年營運持平至成長。

AI伺服器部分，陳威昌也提到，出貨以主板為主，而高壓直流輸電（HVDC）應用將成為AI伺服器電源櫃趨勢，金寶已具備HVDC製造能力，並攜手康舒康舒搶攻AI伺服器商機。

金寶管理層先前指出，關於旗下低軌衛星專案，由於泰、墨試產未達經濟規模，當時一度先喊暫停，不過仍被市場視為具備低軌衛星營收潛能的企業。此外，金寶也看好旗下影像產品在今年恢復成長動能，儲存設備需求更進一步持續暢旺，成為超越影像產品的第二大產品線。

金寶去年12月營收135.13億元，月減0.36%，年增3.32%；第四季營收427.17億元，季增3.46%，年減6.29%；累計2025全年營收1631.62億元，年減0.93%。

金寶股價近日表現強勁，連續3個交易日攻上漲停板，今日來到30.3元，截至上午11點45分成交量來到6萬1878張，並且有3萬9494張排隊購買。

