旺旺友聯深耕服務 2026保險品質獎勇奪三項殊榮

《現代保險雜誌》於2026年1月6日舉行「2026保險品質獎」頒獎典禮，旺旺友聯產物保險憑藉卓越的專業服務與品牌公信力，一舉榮獲「最佳形象」、「售後服務」及「最值得推薦」三項優等大獎。這項殊榮不僅展現了國人對旺旺友聯的高度肯定，也再次驗證了其長期深耕「客戶最值得信賴的保險公司」之品牌承諾。

「保險品質獎」是依據《現代保險雜誌》針對「千大企業保險購買行為暨滿意度」所進行的長期問卷調查。該調查結果直接反映了消費者與企業對保險公司最直觀的評價。旺旺友聯能夠獲得肯定，奪下「最佳形象」、「售後服務」及「最值得推薦」三項關鍵指標的優等獎，顯示其在風險控管專業與客戶溝通效率上，已成為國人心目中的產險首選。

旺旺友聯始終堅持「以人為本」的服務核心。為了深化員工對公平待客原則的理解，公司積極強化內部培訓課程，近期更特別與「愛盲基金會」合作舉辦盲人生活體驗活動，讓員工透過親身實踐，感同身受身心障礙者的需求與不便，進而提供更具溫度且無障礙的金融服務環境。

旺旺友聯為強化「公平待客」與「友善服務」，由董事長洪吉雄（左5）率總經理及獨立董事 董事們，一同體驗「礙」的世界（圖／旺旺友聯提供）

在追求業務卓越的同時，旺旺友聯亦積極響應政府政策，擔負起防範金融詐騙的社會責任。為提升大眾對詐騙手法的警覺性，旺旺友聯舉辦「防詐有獎問答抽獎活動」，透過寓教於樂的趣味問卷與禮券獎勵，成功吸引廣大民眾參與，在互動中強化防範警覺，有效將反詐宣導深入民間，守護保戶資產安全。

旺旺友聯強化內訓的課程，包含與愛盲基金會合作盲人體驗，持續提升公平待客，同時為響應政府推動反詐騙政策，並提升民眾對詐騙手法的警覺與防範能力，也舉辦「防詐有獎問答抽獎活動」，藉由填答問券抽禮券，達到宣傳反詐效果。旺旺友聯表示，蟬聯多項獎項是榮譽也是責任，未來將持續秉持「客戶最值得信賴的保險公司」之經營理念，精進理賠效率與數位化服務品質，並持續推動普惠金融。透過強化企業社會責任與專業保險規劃，致力於公司成長與保戶保障之間達成雙贏，成為守護國人財產安全最堅實的後盾。

旺旺友聯榮獲「2026保險品質獎」三項殊榮，由副總經理蔡宛樺（中）出席領獎（圖／旺旺友聯提供）

