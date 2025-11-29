旺旺揪開唱 慰勞新北1500志工

旺旺文教基金會與新北市社會局29日舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，邀請1500位新北志工享受音樂饗宴，全場座無虛席。（王揚傑攝）

為感謝所有志工長年無私的奉獻，旺旺文教基金會、新北市社會局合作舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，29日在新北市政府多功能集會堂熱鬧開唱，邀請1500位新北志工聆聽音樂饗宴，優客李驥、孫賀、吳申梅等知名歌手輪番演唱經典曲目，羅美玲開唱揭開序幕，主持人陳子強妙語如珠帶動氣氛，陪伴志工們度過愉快的周末下午。

演唱會開場前，新北市政府副祕書長張其強代表市長侯友宜到場致贈感謝狀，由旺旺文教基金會主任周哲仁代表接受。張其強表示，新北市超過19萬名志工，人數居全國之冠，每年奉獻服務高達1156萬小時，已成立422隊高齡志工隊，展現「不分年齡，樂在奉獻」的精神，感謝旺旺文教基金會辦理公益演唱會，慰勞無私奉獻的志工們。

周哲仁表示，旺旺文教基金會持續推動董事長蔡衍明的2個理念，「讓孝順成為一種習慣」及「讓奉獻成為一種榮耀」，勉力將敬老、尊老與以孝傳家的觀念傳承下去；至於在座的每位志工，長期義無反顧從事社會服務，就是奉獻最具體的表現。

演唱會由羅美玲演唱〈月亮代表我的心〉開場，接著孫賀帶來「旺旺孝親獎」一等獎作品〈孩子別忘了我〉，歌詞描述父母無刻不牽掛在外打拚的子女，配合她深具情感的歌聲，觸動在場所有人的心靈。

隨後歌手吳申梅、曾治豪、林吟蔚、烏日高娃分別演唱〈天真活潑又美麗〉、〈愛的初體驗〉、〈浪流連〉、〈瀟灑走一回〉等膾炙人口的歌曲，所有人聽得如癡如醉；主持人陳子強幽默串場，從頭到尾不曾冷場。最後壓軸由優客李驥彈奏吉他，全場大合唱經典名曲〈認錯〉，為演唱會唱出完美句點。