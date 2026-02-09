旺旺攜手大稻埕8名店迎新春 帕樂德煎捲免費吃

旺旺煎捲品牌「帕樂德」與大稻埕創意街區發展協會及8間在地指標性名店合作，推出消費即享煎捲試吃活動。（宜蘭食品提供／朱世凱台北傳真）

為了展現帕樂德煎捲「老派浪漫、質感精緻」的特質，品牌深度結合大稻埕多間特色店家，將煎捲化身為穿梭歷史空間的美味媒介。

台北農曆年節最具代表性的「大稻埕年貨大街」已熱鬧展開，紅燈籠高掛與絡繹不絕的人潮，交織出濃厚的過年氛圍。今年除了傳統南北貨，大稻埕街區更迎來一場質感甜點與歷史空間的對話，旺旺煎捲品牌「帕樂德」（Parute），特別與大稻埕創意街區發展協會及8間在地指標性名店合作，推出消費即享煎捲試吃活動，為忙著採買年貨的民眾提供優雅休憩、補充電力的療癒首選。

帕樂德煎捲「皇家伯爵茶口味」嚴選英國百年品牌「唐寧茶」進口茶粉製成。

「帕樂德」煎捲以極致酥脆與多層次香氣著稱，此次特別挑選2款最具冬日氣息的風味，展現帕樂德對高品質原料的堅持，成為大稻埕午後最迷人的點心主角，其中「皇家伯爵茶口味」為帕樂德嚴選英國百年品牌「唐寧茶」進口茶粉製成，透過特殊的烘焙工藝，將茶粉完美融入層層酥脆的餅皮中，入口即散發清新的佛手柑氣息，隨之而來的是淡雅茶韻，份量剛好且層次分明，是搭配各式深焙咖啡或手沖茶飲的絕佳伴侶。

帕樂德煎捲「比利時焦糖肉桂口味」使用進口焦糖糖漿，研發靈感源自比利時傳統節慶餅乾。

「比利時焦糖肉桂口味」則使用進口焦糖糖漿，研發靈感源自比利時傳統節慶餅乾，香甜潤口的焦糖與獨特肉桂辛香在口中交織，散發溫暖且濃郁的異國氣息，這款煎捲展現了傳統點心的嶄新面貌，濃郁卻不甜膩，不僅能單吃享受香氣，更是大人系下午茶的質感首選。

為了展現帕樂德煎捲「老派浪漫、質感精緻」的特質，品牌深度結合大稻埕多間特色店家，將煎捲化身為穿梭歷史空間的美味媒介，店家包含波麗路西餐廳、Wangtea Lab、咖啡思美妲、頃刻咖啡、幸福甜品茶米露、Moni餐廳、D.G. Café、蒔現茶空間，透過此次跨界合作，希望讓民眾在年貨大街走逛之餘，也能感受大稻埕深厚的職人精神。帕樂德煎捲訴求口感細緻、方便攜帶，現在除了在大稻埕8間合作店家可體驗限時試吃，民眾也可於全聯、大全聯、家樂福、愛買、寶雅以及旺旺旗艦店輕鬆購買。

