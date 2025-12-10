旺旺被檢舉大違建 宜蘭綠議員批破壞好山水

宜蘭縣近日再度爆出土地使用與違章建築管理的不公平現象，民眾陸續檢舉陳情，旺旺集團在金盈瀑布河谷行水區內大型違建，縣府卻遲遲未見明確處置，任由爭議持續擴大。民進黨宜蘭縣議會黨團於今（十）日痛批旺旺破壞好山水，宜蘭無政府狀態，齊喊：濫墾濫伐，傷害宜蘭，縣政府硬起來！黨團總召陳文昌、縣議員林詩穎、呂惠卿、林麗、林佩螢、黃惠慈、謝家倫、謝燦輝共同出席。

縣府表示，接獲檢舉後，已於十二月五日前往稽查現勘，確實因部分興建中建築，疑似沒有申請建照，已要求勒令停工，未申請違建部分已逾半年時間，後續會請公所查報，如違建屬實，會要求業者拆除；另現場有開挖水池及整地行為，未申請水保計畫，將依法開罰。

黨團抨擊與此形成強烈對比的是，一般民眾若有小型違建，卻遭主管機關開罰、勒令拆除，明顯的差別待遇引發民怨四起。民眾不禁質疑：難道宜蘭縣政府只會欺小怕大？！呼籲縣政府有責任向社會大眾說清楚、講明白，更應立即採取實際行動，依法究辦，杜絕特權、落實法治，重建人民對政府的信賴。