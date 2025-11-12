旺旺贊助長沙黑皮隊是統戰？黃國昌：去運動就要給人戴帽子？民進黨爭點氣

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

中國棒球城市聯賽（CPB）明年初開打，日前公布第一支球隊，是由旺旺集團成立的「長沙旺旺黑皮隊」，而該球隊介紹，「棒球是一項以『回家』為目的的運動，比賽中從本壘出發，再回到本壘得分，英文名稱是Home Base，因此棒球是一項從家出發，再回到家的運動。」讓綠營政治工作者周軒直言，棒球統戰早已開始。民眾黨主席黃國昌今（12）日被問及此事，表示「人家去那邊做運動，就要給人戴帽子，說人家被統戰？我的老天啊，民進黨爭點氣，加油啊，這不是國人期待的、看到的作為。」

中國棒球城市聯賽明年初開打，先前傳出，CPB新球隊出現「上海兄弟」隊，名稱以及logo與中華職棒中信兄弟高度相似，引發職棒球迷高度關注，此外，該聯盟還規定每隊必須納入10名港澳台球員，引發「棒球統戰」疑慮。

另外，CPB也官宣第一支球隊，是由旺旺集團贊助的「長沙旺旺黑皮隊」，周軒稱「棒球統戰早就開始了」。

媒體今天詢問黃國昌，中國棒球城市聯賽，由台灣旺旺成立長沙旺旺黑皮隊，會不會認為是統戰？對此，黃國昌說，去打個棒球，大家不要這麼嚴肅，「我最近接觸自行車運動後，才知道台灣很多優秀選手，現在也在大陸那邊騎腳踏車，難道要給運動選手這麼沈重的帽子嗎？」人家去那邊做運動，就要給人戴帽子，說人家被統戰，「我的老天啊，民進黨爭點氣，加油啊，這不是國人期待的、看到的作為」。



