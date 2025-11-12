旺旺贊助長沙黑皮隊是統戰？黃國昌：去運動就要給人戴帽子？民進黨爭點氣
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
中國棒球城市聯賽（CPB）明年初開打，日前公布第一支球隊，是由旺旺集團成立的「長沙旺旺黑皮隊」，而該球隊介紹，「棒球是一項以『回家』為目的的運動，比賽中從本壘出發，再回到本壘得分，英文名稱是Home Base，因此棒球是一項從家出發，再回到家的運動。」讓綠營政治工作者周軒直言，棒球統戰早已開始。民眾黨主席黃國昌今（12）日被問及此事，表示「人家去那邊做運動，就要給人戴帽子，說人家被統戰？我的老天啊，民進黨爭點氣，加油啊，這不是國人期待的、看到的作為。」
中國棒球城市聯賽明年初開打，先前傳出，CPB新球隊出現「上海兄弟」隊，名稱以及logo與中華職棒中信兄弟高度相似，引發職棒球迷高度關注，此外，該聯盟還規定每隊必須納入10名港澳台球員，引發「棒球統戰」疑慮。
另外，CPB也官宣第一支球隊，是由旺旺集團贊助的「長沙旺旺黑皮隊」，周軒稱「棒球統戰早就開始了」。
媒體今天詢問黃國昌，中國棒球城市聯賽，由台灣旺旺成立長沙旺旺黑皮隊，會不會認為是統戰？對此，黃國昌說，去打個棒球，大家不要這麼嚴肅，「我最近接觸自行車運動後，才知道台灣很多優秀選手，現在也在大陸那邊騎腳踏車，難道要給運動選手這麼沈重的帽子嗎？」人家去那邊做運動，就要給人戴帽子，說人家被統戰，「我的老天啊，民進黨爭點氣，加油啊，這不是國人期待的、看到的作為」。
更多FTNN新聞網報導
議長張勝德帶頭搶過頭！提前貼出「宜蘭停止上班上課」圖卡 多名民代恐觸法
昨談內部民調新北贏得比川伯少 黃國昌今稱內部民調不是拿來炒新聞
昨談內部民調新北贏得比川伯少 黃國昌今稱內部民調不是拿來炒新聞
其他人也在看
避免「全猿逃走中」！傳樂天砸5000萬盼留6隊都想搶到手的「老虎」黃子鵬
體育中心／綜合報導樂天桃猿雖然勇奪本季總冠軍，但隨後爆發的二軍宿舍和撤換總教練事件，讓奪冠喜悅完全被沖淡，不過仍盡力避免「全猿逃走中」，開出樂天易主後最大的4年5千萬元的合約，希望能夠留住在先發輪值中的「老虎」黃子鵬。另外，除了給決定續留的林承飛也開出3年逾2千萬合約外，也積極提前談約希望能用複數年約留住明年取得FA資格的隊長林立。FTV Sports ・ 3 小時前
MLB》大谷翔平、山本由伸是否參加WBC？ 道奇總經理回應
山本由伸在今年世界大賽密集出賽後，外傳可能缺席明年世界棒球經典賽，對此今天洛杉磯道奇總經理Brandon Gomes針對包括山本由伸、大谷翔平、佐佐木朗希等日本球員是否參加世界棒球經典賽的問題做出回應。TSNA ・ 2 小時前
NPB》西武正式宣布 開放今井達也挑戰大聯盟
埼玉西武獅在今天正式宣布，他們已經批准右投手今井達也的申請，同意讓他透過公告轉隊制度挑戰大聯盟，接下來球團隊開始著手相關申請手續。他是西武今年繼高橋光成後，第2位獲准挑戰大聯盟的球員。TSNA ・ 2 天前
中職》被傳為桃猿下一任教頭好吃驚！平石洋介社群發文否認傳聞：完全沒談過
甫奪下今年中職總冠軍的樂天桃猿於9日結束與日職東北樂天金鷲以及韓職KT巫師的交流賽後，震驚宣布總教練緯來體育台 ・ 1 天前
最美打擊教練莎菈真的要走了？中信兄弟球團證實：會有教練團調整
體育中心／綜合報導休賽季樂天桃猿和富邦悍都陸續公布球員異動，在台灣大賽爭冠失利的中信兄弟是否會有動作也備受關注，尤其日前外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）在個人社群PO出感謝文，近日又在沖繩執教冬季聯盟，被聯想很有可能即將離隊，對此球團也證實「教練團會有些微調整」，表示確定名單後會向外界公佈。FTV Sports ・ 1 天前
中職》樂天拔掉古久保健二原因疑和戰績有關 作法粗暴球團落得連滾帶爬下場
剛率領樂天桃猿奪下中華職棒36年總冠軍的樂天桃猿，昨天（9日）無預警宣布古久保健二將卸下總教練職務，緯來體育台 ・ 1 天前
樂天桃猿》古久保健二被無預警撤換引眾怒！ 陳晨威不忍了：你TM還有哪位教練是如此
中職樂天桃猿9日賽後無預警撤換總教練古久保健二，球員知情後都十分傻眼，沈澱2天後，樂天球員群起發文撻伐此行為，並且表態挺「阿公」，連當家球星陳晨威也表態，「還有什麼好說的」、「你TM還有哪位教練是如此」。TSNA ・ 16 小時前
MLB》親眼見證大谷翔平「傳奇之戰」金慧成直呼：像夢一樣
剛隨洛杉磯道奇奪下世界大賽二連霸的南韓內野手金慧成，返國後接受韓國《JTBC新聞室》專訪，暢談旅美首年的心路歷程。從與「二刀流」巨星大谷翔平並肩作戰的震撼，到季後賽坐板凳的遺憾，再到與日本王牌山本由伸培養出的深厚友誼，都成為他職業生涯中難忘的一頁。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／金慧成從大谷和山本身上學到很多 相信韓國棒球能超越日本
道奇隊南韓工具人金慧成最近受訪時提到，從日本球員大谷翔平和山本由伸身上學到很多，他相信韓國棒球總有一天會超越日本。 金慧成接受韓國電視台《JTBC》訪問時被問到，哪一刻感受到大谷真的很強，金慧成...聯合新聞網（運動） ・ 23 小時前
中職／樂天臉書PO封王影片 古久保健二「獻聲」卻卸任！球迷灌爆留言區
樂天桃猿10日在官方臉書分享封王遊行當天的影片，尷尬的是，影片一開始的旁白是總教練古久保健二抵達市府廣場前的致詞。沒想到2日舉行的封王遊行，7天後古久保健二已經卸下冠軍教頭身份。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》亞洲棒總聲明 CPB並無謠傳的上海兄弟
世界棒壘球總會（WBSC）的政策為推動全球棒球運動發展，亞洲要發展棒球亦大力支持。為提升亞洲棒球水準的政策下，由亞洲棒球總會（BFA）提出「亞洲大聯盟」計畫，以提升亞洲各會員國的棒球運動水準，棒球城市聯賽，即是提升各國棒球運動的一環。Yahoo奇摩運動 ・ 21 小時前
新竹棒球場整修完後恐無法打職棒？ 市府嚴正澄清：明年上半年將完工驗收
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導新竹市立棒球場整修情況備受球迷關注，近期更有謠言稱新竹棒球場未來僅做三級棒球賽事之用，新竹市政府對此嚴正駁斥，且改...FTNN新聞網 ・ 1 天前
MLB／下個山本由伸來了！今井達也挑戰大聯盟 外媒：道奇想組日籍4人幫
今年休賽期間有不少日籍選手即將赴美闖蕩，10日西武獅宣布放行王牌投手今井達也，讓他成為高橋光成之後，球團第2位透過入札制度挑戰大聯盟的球員，外媒盛讚他有機會成為下個山本由伸，更指出道奇也想網羅他。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職》打教丹尼爾受美職延攬離隊 兄弟打擊部門人事調整中
中信兄弟今年例行賽戰績第一，但尋求衛冕失利，季後教練部門人事異動尚在調整。而擔任一軍巡迴打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan），則已被美國職棒紐約大都會隊邀約，新球季將轉往該隊體系的多明尼加聯盟效力。丹尼爾11日稍早在個人IG發文，表示對中信兄弟的感謝。丹尼爾寫下：「在台灣的兩個球季。感謝中信自由時報 ・ 22 小時前
樂天桃猿》古久保健二被辭職風波炎上！ 日本球迷直言：三木谷浩史對棒球沒有心
中職36年總冠軍樂天桃猿9日打完桃園亞洲職棒交流賽，就宣布監督古久保健二被辭職，引發球員跟球迷不滿發文，這起事件也衍生出來到未來可能有日本監督續任，而古久保健二監督被撤換，日本球迷也留言「三木谷浩史（樂天集團老闆）沒有心。」TSNA ・ 22 小時前
樂天桃猿》球員開直播酸「早知道不要拿總冠軍」！ 林泓育：我們連蛆都吃了還怕什麼
中職樂天桃猿9日比賽後突然換帥，讓監督古久保健二下台，他三天前才被告知不續約，而球員更是不滿，昨日深夜開直播，林立、林泓育、張閔勛以及宋嘉翔，應援團長ABY都有發言，針對球隊今年行為開酸，林泓育甚至說：「我們連蛆都吃了還怕什麼！」針對食安風波再度表達不滿。TSNA ・ 23 小時前
中職》林安可旅外球隊 最快下週一確定
統一獅外野手林安可在11月3日經聯盟公告行使旅外自由球員權利後，領隊蘇泰安日前證實已有球隊接觸，今則表示最快下週一（17日）確定他的旅外球隊。獅隊投手古林睿煬去年季後行使旅外自由球員權利，11月1日獲聯盟公告後，獅隊球團在11月12日宣布由日職火腿鬥士得標，接著就由古林經紀公司和日職球團洽談，約一週自由時報 ・ 15 小時前
道奇拼3連霸外野補強首選出爐 58.5％粉絲要求找回他
MLB（Major League Baseball，美國職業棒球大聯盟）道奇完成世界大賽衛冕，球隊高層點出爭取三連霸王朝首要課題在於救援投手與外野陣容補強，相關話題持續發酵，專注道奇動態的網媒《Dodgers Nation》進行非官方的粉絲調查，結果有58.5的網友都期待貝林傑（Cody Bellinger）能夠重返道奇。太報 ・ 1 天前
MLB 2025自由市場懶人包： 休賽季補強、30大自由球員簽約、重大交易總整理【MLB美國職棒大聯盟】
MLB 2025自由市場懶人包，整理2025至2026年期間，休賽季大聯盟自由球員簽約、續約和重大交易整理。Yahoo奇摩運動 ・ 20 小時前
中職》台鋼已向黃子鵬提出合約條件 希望網羅高雄子弟一起打拚
樂天桃猿投手黃子鵬今年率先投入自由球員市場，不少球隊都有高度興趣，台鋼雄鷹領隊劉東洋更證實，已經向黃子鵬提出初步的合約條件，希望網羅這位高雄子弟，回到家鄉一起打拚。黃子鵬在自由球員申請的第一天就送件，他的經紀人陳德倫今天表示，台灣大賽開打前就和樂天洽談過兩次，複數年合約也是談約方向，而在正式投入自由自由時報 ・ 16 小時前