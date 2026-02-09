旺旺集團旺年會盛大登場！蔡衍明籲「朝野和解、兩岸才有解」

2026年旺旺集團旺年會（尾牙）今（9）日在南港展覽館4樓盛大舉行，現場席開近四百桌，邀請上千名員工與貴賓共襄盛舉，氣氛熱鬧非凡。旺旺集團董事長蔡衍明親自出席致詞表示，對2026年的旺旺集團士氣充滿信心，「我相信我們一定比別人更有士氣，因為我們有特有的旺氣」，同時蔡衍明也提到，當台灣內部朝野對立無法化解時，兩岸之間的理解與和解也將更加困難。他強調，「我們要做到朝野真正和解，不是去對抗，兩岸才有辦法和解，才有辦法真正解決兵兇戰危，這是我歷年來的理想」。

蔡衍明也在會場主持延續40多年傳統的「達摩不倒翁點睛儀式」，期盼全體員工在新的一年順順利利、旺氣滿滿。他在致詞時表示，2025年已經過去，代表集團所有關係企業股東，感謝所有「旺旺人」一年來的辛勞與付出，並強調尾牙最重要的意義，就是讓大家快快樂樂地相聚。

廣告 廣告

談及未來展望，蔡衍明直言，對2026年的旺旺集團士氣充滿信心，「我相信我們一定比別人更有士氣，因為我們有特有的旺氣。」他也分享自己從19歲進入集團，至今已走過近50年的心路歷程，坦言一路走來歷經不少坎坷與挫折，但正是在困境中不斷突破，才造就今日的旺旺精神。他鼓勵員工，只要成為旺旺人，看到「旺」字，心中就要大喊「旺旺」，相信旺氣自然會來，「這是我們旺旺特有的旺氣」。

此外，蔡衍明也在會中提到，集團自2008年跨足媒體事業，至今已邁入第18年。他坦言，過去曾有人問他是否後悔投入媒體，「老實說，第一年就後悔了，這是我心中的秘密。」不過，他也反問自己，為什麼仍願意一路做下去，甚至堅持至今？

蔡衍明指出，在旺旺中國時報創立60週年時，回顧《中國時報》為台灣社會所留下的歷史紀錄與貢獻，讓他深刻感受到，彷彿是「天命」要他承擔這項責任。他同時強調，我真的很愛台灣，兩岸同胞都是他的衣食父母，自己始終關心並思考兩岸人民的未來。

蔡衍明表示，媒體被視為「第四權」，不僅是監督者，更應承擔理性溝通的責任。他反思，單純的批評不等於監督，當台灣內部朝野對立無法化解時，兩岸之間的理解與和解也將更加困難。蔡衍明也強調，「我們要做到朝野真正和解，不是去對抗，兩岸才有辦法和解，才有辦法真正解決兵兇戰危，這是我歷年來的理想」。

蔡衍明最後也強調，自己並非任何政黨立場，「我不是國民黨，也不是民進黨，更不是共產黨」，我唯一的心願，就是希望台灣人民能夠過得更好。

【看原文連結】