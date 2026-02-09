旺旺集團旺年會 蔡衍明：朝野要真正和解才能兩岸和解 解決兵凶戰危

旺旺集團2026旺年會今（９）日在台北舉行，旺旺集團創辦人、董事長蔡衍明致詞時指出，「今天台灣所面臨的，島內的朝野對立、對抗沒有辦法解決，朝野對抗、對立沒有辦法解決，兩岸怎麼有辦法去和解？」因此，「朝野要真正的去和解，不是要對抗，這樣子才有辦法兩岸去和解，這樣子才有辦法真正解決兵凶戰危」。

旺旺集團創辦人、董事長蔡衍明在集團尾牙上致詞,期許朝野要真正和解、兩岸才能和解，化解兵凶戰危。（中天新聞）

蔡衍明董事長致詞時，對台灣的未來、兩岸關係提出深度期許，也勉勵集團所屬的新聞媒體能夠更進步，克盡第四權的責任，促進朝野和解、化解對立。

蔡衍明說，「我敢講，我真的很愛台灣，甚至沒有什麼人可以跟我真正的比愛台灣。從民國72年，我開始做旺旺，之後賺大錢，所以在台灣，每個吃『旺旺『的人都是我的衣食父母。九二年到了大陸，由於每個人都很支持我們『旺旺』，因為有大陸這麼偉大的市場，我們『旺旺』才有今天，所以瞭解我的人，也常常聽我講過，兩岸的同胞都是我的衣食父母。而且我認為，我比較瞭解兩岸人民的想法。」

蔡衍明表示，「我也常常在想，台灣的未來到底要怎麼走？兩岸、我們中國人的未來到底會什麼樣子？我常常在講，今天台灣所面臨的，島內的朝野對立、對抗沒有辦法解決。朝野對抗、對立沒有辦法解決，兩岸怎麼有辦法去和解？批評不代表監督，朝野對抗、對立那麼嚴重，我們旺旺中時集團當然有責任。」

旺旺集團今天（9日）舉行2026年尾牙，現場播放旺旺成就與期許的影片。（中天新聞）

蔡衍明說，「從以前我就常常講，罵不能解決問題。國民黨罵能解決問題嗎？罵到現在支持度越來越低，也不會提高。其實我常常講的，就是要真正的去理解大家的需求。罵到後來就是對立、對抗。」

蔡衍明提到，「我們要做到的是，希望台灣、朝野能真正的去和解，不是要對抗，這樣子才有辦法兩岸去和解，才有辦法真正解決兵凶戰危。兩岸好，台灣才會更好。這不只是口號，而是事實，但是目前狀況，可能會做不到，因為國內自己要先和解。」

蔡衍明強調，「我不是國民黨，我也不是民進黨，更加也不是共產黨。因此，大家的目標一致就是希望台灣好，就是希望我們中國人大團結」。

蔡衍明最後也期許大家加油，「馬年一定要馬上旺，大家身體旺旺，闔家快樂、平安；人旺、氣旺、身體旺，財旺；福旺，運大旺，旺上加旺。因為我們有旺氣好，謝謝大家。」

旺旺集團今天（9日）舉行2026年尾牙。（中天新聞）

