旺旺集團金盈谷瀑布園區遭控"蓋違建" 宜縣府要求停工

社會中心／黃富溢 宜蘭報導

宜蘭頭城的金盈谷瀑布園區，傳出旺旺集團買下後大興土木，遭民眾指控，在山坡地上蓋違建，傳出業者威脅居民，如果對外檢舉，要切斷水源。宜蘭縣府接獲檢舉，查出興建中的建築，疑似沒有申請建照，已先要求業者停工，旺旺集團發聲明，只是在私人土地上整修，沒有破壞水源。

宜蘭頭城的金盈谷瀑布園區內，大量鋼筋、毛胚屋鷹架已經架設完畢，被附近居民指控，業者準備開始在山坡地上大量蓋違建。





旺旺集團購金盈谷瀑布園區 遭控在山坡地「蓋違建」破壞水源

金盈谷瀑布園區水源。（圖／民視新聞）

附近居民朱先生：「山坡地兩邊，那斜度那麼高、蓋房子，河床把它縮到很小很小，萬一有這個大水，天災的話怎麼辦，宜蘭沒有政府一樣，他(業者)要怎麼樣就怎麼樣，太過分了。」踢爆金盈谷瀑布被旺旺集團霸佔後，不但無法自由進出，甚至私自開挖水池，導致山坡地、河川地都被嚴重破壞，加上當地水源，都是靠瀑布園區內的溪流，設置簡易自來水，業者還曾威脅居民，如果對外檢舉，要切斷水源。宜蘭縣議員(民)林詩穎：「我覺得未來不會是單一個案，因為其實有些的大興土木的位置，它不見得是在我們民眾，可能馬上可以到達的地方，很難讓我們的工務單位都，非常可以很確實的，很機動性可以到達稽查。」





旺旺集團澄清僅私人土地上整修建物。（圖／民視新聞）

宜蘭縣水利資源處長李岳儒：「那個位置位於山坡地的範圍內，那麼現場已經有整地開挖的一個行為，並且還有一個水池，是沒有經過事前申請水土保持計畫，所以我們依照水土保持法，我們會予以來做裁罰。」宜蘭縣水利資源處長李岳儒：「那個位置位於山坡地的範圍內，那麼現場已經有整地開挖的一個行為，並且還有一個水池，是沒有經過事前申請水土保持計畫，所以我們依照水土保持法，我們會予以來做裁罰。」旺旺集團回應，僅在私人土地上進行整修，未有任何新建物與開發行為，也不曾破壞水土保持、改變水道。但縣府查出，疑似沒有申請建照，已先要求停工，如違建屬實，會要求業者自行拆除，另外，查證有開挖水池及整地行為，卻沒有申請水保計畫，同樣將依水保法規定，處以6到30萬元罰鍰。









