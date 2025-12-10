社會中心／黃富溢 宜蘭報導

宜蘭頭城的金盈谷瀑布園區，曾被傳出是蔡衍明的私密樂園，在旺旺集團買下後大興土木，遭民眾指控，在山坡地上蓋違建，傳出業者威脅居民，如果對外檢舉，要切斷水源。宜蘭縣府接獲檢舉，查出興建中的建築，疑似沒有申請建照，已先要求業者停工，旺旺集團發聲明，只是在私人土地上整修，沒有破壞水源。

「濫墾濫伐傷害宜蘭，縣政府硬起來。」綠營議員一字排開、高喊口號，宜蘭縣議會民進黨團痛批，縣府放任財團，在山坡地上亂蓋違建。宜蘭縣議員(民)陳文昌：「以前金盈谷瀑布那個地方，聽說現在是旺旺集團旗下，這個地點是在山坡保育區的的行水區域，大興土木蓋這樣的龐然大物(違建)，好像是沒政府的狀態。」大罵宜蘭縣是無政府狀態！金盈谷瀑布園區內，大量鋼筋、毛胚屋鷹架已經架設完畢，準備大興土木，現在不但無法自由進出，業者更私自開挖水池，嚴重破壞山坡地、河川地，萬一天災來臨該怎麼辦？

旺旺集團金盈谷瀑布園區遭控「蓋違建」 宜縣府要求停工

旺旺集團金盈谷瀑布園區遭控"蓋違建" 。（圖／民視新聞）

附近居民朱先生：「山坡地兩邊，那斜度那麼高，蓋房子，河床把它縮到很小很小，萬一有這個大水，天災的話怎麼辦，宜蘭沒有政府一樣，他(業者)要怎麼樣就怎麼樣，太過分了。」居民越講越氣，讓業者予取予求。由於當地水源，全倚賴瀑布園區內的溪流，設置簡易自來水，還曾威脅附近居民，如果對外檢舉，就要切斷水源。對此，旺旺集團回應，僅在私人土地上進行整修，未有任何新建物與開發行為，也不曾破壞水土保持、改變水道。

宜蘭縣水利資源處長李岳儒：「那個位置位於山坡地的範圍內，那麼現場已經有整地開挖的一個行為，並且還有一個水池，是沒有經過事前申請水土保持計畫。」疑似沒有申請建照，縣府已要求停工，一旦違建屬實，也會要求業者自行拆除，另外，查證有開挖水池及整地行為，卻沒有申請水保計畫，將依水保法規定，處以6萬到30萬元罰鍰，不讓業者恣意破壞這塊土地。





