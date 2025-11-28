旺發搬家值得信賴 感恩快樂

經營近30年的旺發搬家公司是一家政府註冊、提供新州及外州搬運服務的正規公司。公司有20-26尺卡車、專業升降機等設備，并擁有一支品行好、素質佳、服務意識強的工作人員隊伍，為滿足客戶需求為己任，多年來為成千上萬的客戶提供了安全保障的搬家服務，深受客戶好評！

旺發搬家始終貫徹“客戶第一，信譽至上”的經營理念，旺發搬家為客戶提供免費上門估價服務，根據搬運物品及搬遷場地的具體情況，與客戶溝通為你的搬家設計出一套專業安全的搬運方案。在搬運過程中工作人員會特別對地板、牆壁、電梯等設施進行專業保護，避免給客人造成不必要的財物損壞。在物品打包方面，旺發搬家公司細緻入微，會根據每樣物品的不同特點，進行不同層次的專業化打包，確保運輸中的物品能安全平穩。

旺發搬家為你提供全面的服務：精搬鋼琴，拆裝家具，專業包裝，清理垃圾，提供私人和商業搬運服務，以及跨州搬運， 精通國粵英語，擁有百萬貨物保險，為你省去後顧之憂！

旺發搬家經驗豐富、服務熱情、價格公道，是您值得信賴的喬遷好幫手！

旺發搬家公司服務專線：林先生（中文）732-882-9162

