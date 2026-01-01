「旺董」元旦有感！蔡衍明盼兩岸務實互惠：2026大交流、融合發展

適逢2026年新春元旦，旺旺集團董事長蔡衍明今天特別提到，台北市長蔣萬安在雙城論壇提及「接觸比牴觸好」、「對話比對抗好」等，是兩岸破冰的開始，而國民黨主席鄭麗文亦為了台灣的未來及兩岸的和平，正規劃赴陸交流。蔡衍明也祝願，嶄新的2026年，盼望兩岸一定要大交流、要融合發展，讓台澎金馬的民眾與大陸民眾都能攜手同心，共享中華民族偉大復興的尊嚴與繁榮。

蔡衍明今晨在臉書發文，向大家祝賀新年好，「元旦第一件事要大喊三聲：旺來了！旺來了！旺來了！」旺氣定會匯聚全身，讓新的一年人旺、氣旺、身體旺！財旺、福旺、運道旺！旺上加旺！

蔡衍明提及，蔣萬安市長於雙城論壇中提出兩岸「接觸比牴觸好」、「對話比對抗好」、「了解比誤解好」、「互動比衝突好」，是破冰的開始。國民黨鄭麗文主席為了台灣的未來及兩岸的和平，正規劃赴陸交流。

「呼籲鄭主席，若成行，便要發揮更周延的橋樑作用」，蔡衍明強調，除了傳遞台灣主流民意對兩岸和平融合的熱切期盼外，也應客觀、完整地呈現台灣社會多元聲音，反映民進黨及其代表的40%民眾觀點，讓大陸能更全面的理解台灣社會「想融合」、「不想融合」和「不敢融合」的原因分別為何？透過喜憂並陳地彙整方方面面的真實民意，方能擘劃出更務實、更互惠的兩岸大未來。

蔡衍明說，總統賴清德曾提及台灣的珍珠奶茶，而蔡衍明認為，珍珠奶茶的意義不在奶茶本身，而在奶茶蘊含的「融合」特質。賴主席倘能去蕪存菁地移除自始便不可行的台獨黨綱鎖鏈，務實地將台灣的未來、兩岸的和平，以及中華民族偉大復興和永續繁榮的深切心願，融合成一杯有著深厚底蘊的濃醇香，「唯有這般排除台獨添加物的醇厚底蘊，兩岸領袖敘上一杯才有意義，不加糖也甜！」

最後，蔡衍明也祝願，嶄新的2026年，「盼望兩岸一定要大交流！要融合發展！」讓台澎金馬的民眾與大陸民眾都能攜手同心，共享中華民族偉大復興的尊嚴與繁榮。

