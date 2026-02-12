昂貴車禍！ 新北消防雲梯車出勤 擦撞超跑畫面曝光
新北市板橋傳出昂貴車禍事故！新北市消防局海山消防分隊雲梯車，今天（12日）下午出勤火警勤務，行經文化路二段、雙十路二段路口時，不慎與蔡姓女子所駕駛的名貴超跑發生碰撞，所幸並未造成人員傷亡；轄區海山分局後續獲報到場，發現蔡女已有避讓行為，並不會對她開罰，確切車禍原因仍待釐清。
據了解，新北市消防局海山消防分隊一名任姓消防員，今天（12日）下午3時許，駕駛雲梯車出勤雙十路二段執行火警勤務，途經文化路及雙十路口要右轉時，不慎與40歲蔡姓女子所駕駛的名貴超跑發生碰撞，所幸現場並無人員傷亡。
後續轄區海山分局警方獲報到場，依規定在現場拍照、測繪，雙方酒測值均為0，並調閱路口監視器釐清肇事責任。
海山分局也強調，根據監視器畫面可見，蔡女發現後方有消防車輛鳴笛閃燈經過，已有明顯的避讓行為，本案「不會」依《道路交通管理處罰條例》第45條第2項「聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者」開罰。
