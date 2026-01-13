昆凌分享料理妙方 照顧家人

昆凌代言滴雞精。

記者戴淑芳∕台北報導

升格三寶媽後，昆凌變身在家庭與工作之間，溫柔卻穩定地撐起一切的女性。她再度接下滴雞精代言，分享料理獨家配方，形容像是回到一個熟悉、能放心靠近的地方。

昆凌活躍於演藝圈與時尚活動，同時經營自有品牌，社群上也不時分享與家人、孩子露營、看球賽、旅行的生活片段，「我希望可以照顧好家人，也同時保留屬於自己的光芒」。

這次再度接下滴雞精代言，昆凌分享「三寶媽的家常小妙招」：把滴雞精加入粥品或蒸蛋中，「當家人食慾不佳、或想吃清淡一點時，只要加一包就很有味道且營養，小朋友跟長輩接受度都很高」。對昆凌而言，能讓全家人一起安心喝，比任何華麗標語都來得重要。