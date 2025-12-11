昆凌化身復古Coco Chanel小姐姐！黑天鵝禮服＋天鵝頸線全網瘋傳：美到不像三寶媽！

（圖／ig）

昆凌昨天po出自己亮相大陸電影盛典的穿搭，從照片中可以看到，昆凌選了一件貼身黑絲絨禮服，完美襯出她著名的天鵝頸與直角肩，線條乾淨俐落，不需要任何多餘裝飾就氣勢滿分。搭配微波浪高馬尾，復古公主頭瀏海勾勒臉型，根本是50年代銀幕女神的翻新版。

她戴上黑色薄紗手套，光是手部線條的細緻與優雅，就讓整體造型瞬間更有故事感，加上一條垂落腰間的珍珠細鏈，復古與現代交織出剛剛好的奢華感，完美呼應巴黎名媛的風格精神。

廣告 廣告

（圖／ig）

耳環選擇放大存在感的黑白雕花款式，彷彿在低語：「真正的華麗，是能把經典穿得毫不費力。」昆凌這次的造型，就是這麼毫無破綻。

復古妝感亮點：霧面奶油肌＋瑪瑙紅唇＝影后級氣勢

妝容部分她走的是電影名伶感的霧面奶油肌，乾淨、零油光，專注讓五官自己發光。眉型柔和但有力量，眼妝以自然棕調拉開深邃感，沒有誇張睫毛，卻非常迷人。

（圖／ig）

唇色選擇微霧的瑪瑙紅，濃郁但不厚重，讓整體氛圍更帶復古味，彷彿 Audrey Hepburn 與 Coco Chanel 的氣質同時附身。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

The North Face × SKIMS再度聯手！金卡戴珊把雪地穿搭變成時尚伸展台，冬季限量聯名準備瘋搶

阿信也知道唱〈恆星不忘〉動作太多被狂酸？還喊話：想看粉絲手勢比好比滿的合唱版！

張員瑛靠一身寶格麗炸全網！平口短洋裝秀天花板級鎖骨線、逆天長腿性感又高級