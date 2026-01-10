昆凌度假曬「細肩帶爆乳」辣照！ 周杰倫喊：Chill

昆凌到杜拜度假大解放，難得曬辣照。（翻攝昆凌IG、周杰倫IG）

天王周杰倫和妻子昆凌近日飛往杜拜度過暖冬，昆凌曬出辣照，穿著細肩帶爆乳洋裝，難得展現好身材。

天王夫妻遊杜拜 分享日夜不同風情

昆凌昨在IG限動分享多張度假照，從白天玩到晚上，其中一張她穿著格紋爆乳洋裝、戴墨鏡，站在高處自拍，身後是海灣和杜拜城市天際線，性感又有度假氛圍。

昆凌在杜拜度假，玩水上活動。（翻攝IG）

昆凌白天穿爆乳裝，晚上則打扮休閒。（翻攝IG）

周杰倫分享杜拜當地景緻，喊Chill。（翻攝IG）

此外，昆凌也分享參與水上活動，身穿防寒水母衣與救生衣的照片，看來玩得很盡興。到了晚上又換上休閒造型，戴CHANEL棒球帽和夜景自拍，展現不同風貌。

而周杰倫也分享杜拜度假照，除了當地的海灣景致，還有一張夜晚疑似在度假園區的景色，除了有數棕梠樹、游泳池，還有耶誕樹燈飾。他也在畫面中簡單寫下「Chill」，為這趟旅程下了最貼切的註解。

