昆凌看球賽「伸手摸周杰倫大腿」被拍！ 網讚「身體記憶式親密」：像在熱戀期

周杰倫和昆凌近日到澳網看球賽，昆凌伸手摸老公大腿，畫面在網路瘋傳。（翻攝hannah_quinlivan IG、小紅書）

周杰倫與妻子昆凌結婚11年、育有3名子女。近日夫妻倆到澳網看球賽，兩人坐在觀眾席，吸引不少目光。有觀眾拍到昆凌在看球過程中，下意識伸手摸摸周杰倫大腿，夫妻甜蜜互動在網路上瘋傳，引發討論。

周杰倫比出「3」手勢說了什麼？ 網友熱議互動細節

一名網友在小紅書分享一段畫面，只見周杰倫夫婦坐在一起，專注看球，期間昆凌伸出手，輕拍老公大腿，周杰倫也立刻拍拍自己的腿回應。

接著周杰倫對昆凌比出一個「3」的手勢，還說了一些話，有會「讀唇語」的網友解讀，他似乎對妻子說：「至少有3個人在拍，所以不能這樣。」昆凌聽聞後笑著點點頭，又隨即把雙手放回周杰倫大腿上迅速搓一搓，還拍了一下，互動甜蜜又可愛。

昆凌下意識伸手，摸摸周杰倫大腿。（翻攝畫面）

周杰倫也拍拍自己的大腿，回應老婆。（翻攝畫面）

周杰倫比出「3」手勢，似乎告訴妻子「至少有3個人在拍」。（翻攝畫面）

接著昆凌笑著把雙手放回周杰倫大腿上，迅速搓一搓。（翻攝畫面）

影片曝光後，許多網友直呼：「老夫老妻那麼多年，孩子都好幾個了，還像在談戀愛熱戀期」「這種反應太真實了」「受不了，太甜了」。更有人笑說：「之前還不敢信，現在真的切切實實意識到他們孩子是怎麼來的」。

有網友形容，這是「身體記憶式親密」「生理性喜歡」，也有人說：「感覺周董在昆凌面前就是小男孩」。還有不少人讚昆凌狀態很好，「那麼多路人拍，沒有一張醜照」「這些細節騙不了人，她是真的幸福」。

