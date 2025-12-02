昆凌紐西蘭度假美翻！周杰倫牽兒子陪玩閃爆 一家三口坐纜車畫面超治癒
近日，多位遊客在紐西蘭巧遇周杰倫與昆凌一家三口，不少人看到他們陪兒子搭纜車的畫面，也發現周杰倫正在錄製《周遊記》，一邊工作、一邊帶家人旅行。昆凌當天狀態良好，和家人的互動畫面散發幸福氛圍。
昆凌以短裙、長靴搭配灰色披肩，整體簡潔俐落，又凸顯出修長身形和好比例。現場民眾表示，昆淩妝感自然、氣質清爽，即使沒有濃妝也顯得格外亮眼，還有網友稱「不敢上前拍照，感覺和她不在同一個圖層」。
周杰倫此行同時兼顧節目拍攝與家庭旅遊。《周遊記》的拍攝向來以旅行為主軸，這次也被目擊由熟悉的團隊在當地工作。路人捕捉的一家三口畫面相當自然：周杰倫穿著休閒服走在前方，雖然身旁有隨行人員，但整體氣氛輕鬆；昆凌陪著兒子緊跟其後，一家三口搭纜車時互動熱絡，看起來沒有明星家庭的距離感。
其實這並非兩人首次被目擊「邊工作邊帶孩子旅行」。今年4月，他們曾在蒙特卡洛觀賞網球賽；10月則被拍到在日本代官山散步。周杰倫多半把工作以外的時間留給家人，而昆凌在育兒、工作與旅程間切換自如，也讓外界看到她兼具家庭與事業的一面。
