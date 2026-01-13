昆凌結婚10年晉升3寶媽 天王嫂真實心聲曝光！

昆凌二度接下滴雞精代言人。（農純鄉提供）

「天王嫂」昆凌升格三寶媽後，依舊活躍於演藝圈與時尚活動，聊到「真的快撐不住」的時候，昆凌說，她會在心裡提醒自己：「妳已經做得夠好了，先把心安靜下來。」有時候不是要再更努力，而是要給自己多一點溫柔。「因為在忙碌的節奏裡，我們常常忘記：自己也值得被好好照顧。一包暖暖的滴雞精，就像對自己說一句『你辛苦了』。」

與周杰倫結婚十年、昆凌坦言，自己不再只是外界印象中被守護的小公主，而是在家庭與工作之間，溫柔卻穩定地撐起一切的女性。「我希望可以照顧好家人，也同時保留屬於自己的光芒。」

廣告 廣告

昆凌二度接下滴雞精代言人。（農純鄉提供）

這次相隔6年再度接下滴雞精代言，昆凌形容有回家的感覺。她表示，季節變換時，會添購滴雞精給家人長輩、讓他們可以贈加元氣、抵抗力。她在煮粥或蒸蛋時，也會加入滴雞精取代部分水量混合，過篩後入電鍋蒸熟，讓蒸蛋多了一份滋養力，全家都很喜歡。

更多中時新聞網報導

經典賽》鄧愷威備戰大聯盟 忍痛婉拒徵召

李千娜誇尪幫買衛生棉 王彩樺自曝停經

剴剴案二審將判決 兒團遊行反廢死