昆凌結婚10年當三寶媽 曝「撐不下去」真實心聲

結婚10年的昆凌已經是三寶媽。（圖／農純鄉提供）

昆凌代言滴雞精品牌，與周杰倫結婚10年、已經是3寶媽的她，坦言自己不再只是外界印象中被守護的小公主，而是在家庭與工作之間，溫柔卻穩定地撐起一切的女性，「我希望可以照顧好家人，也同時保留屬於自己的光芒。」

升格為三寶媽後，昆凌依舊活躍於演藝圈與時尚活動，同時經營自有品牌，社群上也不時分享與家人、孩子露營、看球賽、旅行的生活片段。看似輕鬆自在的背後，其實是高度自律與節奏管理的成果，她直言：「日常累積能量真的很重要。」

廣告 廣告

聊到「真的快撐不住」的時候，昆凌說她會在心裡提醒自己「妳已經做得夠好了，先把心安靜下來」，有時候不是要再更努力，而是要給自己多一點溫柔，並說：「因為在忙碌的節奏裡，我們常常忘記，自己也值得被好好照顧。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

在日本機場拿錯行李被報警！最慘恐「永久禁止入境」 網讚：本來就是犯罪

好市多假日塞爆！新竹人曝「1方法」找到車位 網驚：不要講出這秘技

鬼塚虎櫃姐爆歧視！101董座賈永婕親處理 越南移工嗨：能開心逛了