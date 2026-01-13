昆凌結婚10年變三寶媽 洩「真的快撐不住」心聲

昆凌愛早上空腹喝滴雞精，持續一整天的能量。農純鄉提供



昆凌與周杰倫結婚10年，2人育有大女兒Hathaway、兒子Romeo和小女兒Jacinda，她坦言不再只是外界印象中被守護的小公主，而是在家庭與工作之間，溫柔卻穩定地撐起一切的女性，「我希望可以照顧好家人，也同時保留屬於自己的光芒」。不過她也會遇到「真的快撐不住」的時候，她分享此時會在心裡提醒自己：「妳已經做得夠好了，先把心安靜下來。」有時候不是要再更努力，而是要給自己多一點溫柔。

升格為三寶媽後，昆凌依舊活躍於演藝圈與時尚活動，同時經營自有品牌，社群上也不時分享與家人、孩子露營、看球賽、旅行的生活，看似輕鬆自在的背後，其實是高度自律與節奏管理的成果，她直言：「日常累積能量真的很重要。」

在忙碌的節奏裡，昆凌認為大家都常常忘記自己也值得被好好照顧，再度接下「農純鄉」滴雞精代言的她回想6年前第 1次合作時仍在適應媽媽的角色，多年後再次合作有「回家的感覺」，她透露會把滴雞精加入粥品或蒸蛋中，「當家人食慾不佳或想吃清淡一點時，只要加1包就很有味道且營養」。

