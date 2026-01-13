昆凌結婚10年！親曝「家常菜妙方」周杰倫、三個小寶貝都超愛

記者林政平報導／昆凌跟周杰倫結婚10年幸福美滿，也生下三個可愛的小寶貝，她從被守護的小公主，變成為母則強的女性，近日接下滴雞精代言，她說「我希望可以照顧好家人，也同時保留屬於自己的光芒。」她也會再特別節慶，跟季節變換時，添購雞精給周杰倫跟三個小寶貝喝，讓他們可以贈加元氣、抵抗力。

她分享自己最常喝的是原味滴雞精，「味道很乾淨、很溫潤，不會有負擔感，早上空腹喝，精神會比較穩定，不是一下子很亢奮，而是持續一整天的能量。」除了直接飲用，她也大方分享「三寶媽的家常小妙招」：把滴雞精加入粥品或蒸蛋中。「當家人食慾不佳、或想吃清淡一點時，只要加一包就很有味道且營養，小朋友跟長輩接受度都很高。」

聊到「真的快撐不住」的時候，昆凌說，她會在心裡提醒自己：「妳已經做得夠好了，先把心安靜下來。」有時候，不是要再更努力，而是要給自己多一點溫柔。她表示「因為在忙碌的節奏裡，我們常常忘記：自己也值得被好好照顧。一包暖暖的滴雞精，就像對自己說一句『你辛苦了』。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導