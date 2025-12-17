昆凌輸了！周董最寵愛的女人是她 超有愛畫面曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「周董」周杰倫與老婆昆凌育有3個孩子，日前他在IG曬出一段溫馨影片，彈奏鋼琴給3歲的小女兒Jacinda聽，只見他牽著女兒的小手互動，父愛滿溢，讓粉絲直呼「太有愛了」。

耶誕佳節即將到來，周董以鋼琴彈奏經典耶誕歌曲《Have Yourself a Merry Little Christmas》，他一邊彈琴，一邊與女兒對望，最後還牽起Jacinda的小手彈下最後一個音符，隨即睜大眼睛和嘴巴，為女兒拍手鼓勵，畫面相當溫暖。

有趣的是，正在籌備新專輯的周董，前陣子才在社群分享，每次在家想寫歌，小女兒就會「來亂」， 連老婆昆凌受訪都透露：「小女兒非常愛他，無時無刻想在他身邊。」

在周董曬出的影片中，小女兒Jacinda乖乖站在鋼琴旁專心聆聽他演奏，模樣十分可愛。網友看了紛紛表示：「好想當你女兒」、「每天聽你彈琴也太幸福了」、「真的是前世的小情人」。

