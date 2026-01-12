昆凌「快撐不住」先這樣做 呼籲：給自己多一點溫柔

【緯來新聞網】天王嫂、藝人昆凌和周杰倫結婚十年，她身兼演員、妻子與母親角色，升格為三寶媽後依舊活躍於演藝圈與時尚活動，更同時經營自有品牌，社群上也不時分享與家人、孩子旅行的生活片段，看似輕鬆自在的背後，其實是高度自律與節奏管理的成果，她直言：「日常累積能量真的很重要。」聊到「真的快撐不住」的時候，昆凌說，她會在心裡提醒自己：「妳已經做得夠好了，先把心安靜下來。」有時候，不是要再更努力，而是要給自己多一點溫柔。

滴雞精對昆凌來說，像是一種「慢慢把力量補回來」的能量。（圖／農純鄉提供）

她也補充，想私心推薦農純鄉給「最需要被照顧的人」，無論是媽媽、朋友，或正在為夢想拚命的誰。「因為在忙碌的節奏裡，我們常常忘記：自己也值得被好好照顧。一包暖暖的滴雞精，就像對自己說一句『你辛苦了』。」



這次再度接下農純鄉代言，昆凌形容第一個感受是「回家的感覺」。她回想六年前第一次合作時，自己仍在適應媽媽的角色，而農純鄉的品牌精神帶給她很真實、很溫暖的支持；多年後再次合作，像是回到一個熟悉、能放心靠近的地方。

昆凌分享喜歡早上空腹喝滴雞精，在忙碌的行程中，能獲得持續一整天的能量。（圖／農純鄉提供）

除了直接飲用，她也大方分享「三寶媽的家常小妙招」：把滴雞精加入粥品或蒸蛋中。「當家人食慾不佳、或想吃清淡一點時，只要加一包就很有味道且營養，小朋友跟長輩接受度都很高。」她也透露，家人其實都很喜歡喝，最常喝的也是原味；長輩會覺得體力比較不容易累，小朋友在成長期，氣色與精神也相對穩定。對昆凌而言，能讓全家人一起安心喝，比任何華麗標語都來得重要。



農純鄉創辦人周書如表示，她看見昆凌身上那股「溫柔卻穩定」的力量。成為母親後的昆凌，少了青澀，多了一份安定感，也更能理解「照顧」這件事背後的重量，「不只是照顧孩子與家人，也包括照顧那個默默撐起一切的自己。」在演藝事業與家庭角色之間，昆凌正用自己的節奏，走出一條屬於當代女性的生活樣貌。

