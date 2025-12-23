昆和之友會12/27召開會員大會 歡迎社會善心大眾加入會員





台南市昆和之友會將於12月27日在佳里區佳里食堂舉辦第一屆第二次會員大會活動，陳中正理事長表示，該會是一個非以營利為目的的公益性社會團體，期望有更多的民眾加入，共同獻愛心助弱勢，舉辦會員招募行動，獲得熱烈迴響，目前已有630位會員，將頒發績優獎給招募有功人員。更希望能結合眾人力量，為弱勢族群點亮一盞明燈，助他們走向光明的人生道路。

陳中正理事長指出，成立昆和之友會的目的是為了弘揚市議員陳昆和長期慈善為懷、助人為樂、服務社會的精神，結合社會大眾、公益團體及善心人士，共同濟助老人、婦女、兒童及青少年等弱勢族群。該會是一個非以營利為目的的公益性社會團體，會員組織有永久會員、一般會員、贊助會員、永久贊助會員及顧問。歡迎熱心公益民眾踴躍加入會員行列，共同助弱勢家庭度難關。

昆和之友會執行長陳清南表示，該會成立1年來，在全體會員的熱心支持下，除頒發扶助金50萬元給10個慈善團體外，也舉辦10多場與慈善、公益、教育相關活動。其中有5場大型活動，分別是和善盃書法比賽、現場揮毫義賣送春聯活動、和善公益慢跑健走活動、慶祝母親節和你同樂暨關懷弱勢活動、救助弱勢族群活動。所有活動義賣或捐贈所得全數捐給弱勢團體。

