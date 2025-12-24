昆娜親口認離婚！遭不倫傳聞害慘 竟連房租都交不出
（記者張芸瑄／綜合報導）今年4月，前味全龍隊啦啦隊員「小龍女」昆娜（Queena）遭爆與同隊球員張祐嘉疑似發展感情，引發外界質疑「不倫」，球團也隨即宣布暫停她的應援活動。事件延燒近8個月後，昆娜接受《鏡週刊》獨家專訪談及此事，面對提問多次語塞、情緒明顯受影響，仍泛淚強調「感情沒有重疊」，並表示當時自己已完成離婚程序；至於與張祐嘉的關係，她則說目前仍是朋友。
昆娜在專訪中也回溯婚姻走向結束的過程。她表示與大學時期男友翁琝森於2021年結婚並育有孩子，原以為能穩定走下去，但長期相處下來，生活中的口角與觀念差異逐漸累積。她透露，2024年8月兩人因「對未來沒有共識」決定分居，她搬離原本住處，在台北租屋獨住，關係也就此進入冷卻期。
昆娜提到，今年初她與翁琝森經過近兩小時溝通，最終選擇結束婚姻。她說自己想要的是一段「安心、安全」的關係，直言婚姻已無法再走下去，因此主動提出離婚，並強調雙方是和平分開。談到過往感情，她表示不否認曾經擁有，但也希望把重心放在往前走，不再被過去牽絆。
她並坦言，婚姻出現裂痕後的那段時間，獨居生活讓她情緒與身體都在低潮，常常落淚，甚至不願出門與朋友聚會，也曾在練舞途中情緒潰堤。由於同隊關係，張祐嘉得知她的狀況後給予關心，兩人因此互動變多、距離拉近。
然而，當外界傳聞曝光後，輿論迅速擴大，昆娜也被起底已婚身分，進一步遭質疑與張祐嘉發展「不倫戀」。被問到兩人是否算是交往關係時，昆娜在訪談中低頭思索後回應，雙方並未正式說好在一起，後來因為外界壓力逐漸疏遠，如今仍維持朋友關係；她也未否認雙方一開始確實互有好感。
風波之後，昆娜的工作受到重創。她表示球團應援工作全面停擺，其他邀約也接連取消，收入從過去「月入六位數」一路歸零，甚至一度無力負擔房租，只好搬回桃園中壢與阿公阿嬤同住。她坦言當時最害怕長輩知道自己的處境，也擔心被視為「沒用的人」，因此出現失眠、焦慮等狀況，獨處時常忍不住大哭，體重也在短時間內掉了約4公斤。
經歷婚姻破裂與外界質疑，昆娜表示自己在低潮中被迫快速成長，也開始學著把重心放回自己身上。她說現階段不敢再談感情，只希望好好把日子走穩，「一切都過了，我會進步的。」
更多引新聞報導
H罩杯女神九份散步！豐滿上圍全現形 網傻：這兩粒手抓不住
Dora認了離開樂天桃猿！捲富商外遇傳聞後「暴瘦3字頭」 未來動向說了
其他人也在看
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 27
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 55
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
為陳偉霆懷孕停工不後悔！超模何穗產後霸氣登封 「不做超人媽媽」引共鳴
中國超模何穗產後首登時尚封面，登上中國《時尚芭莎》2026新年1月號封面人物，化身女騎士霸氣回歸！訪問中，她也提及與夯劇《許我耀眼》再翻紅的香港男神陳偉霆共組家庭，以及為人母後的心態轉變。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 2
福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代
娛樂中心／楊佩怡報導日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出婚內出軌已婚的「橫濱男」，導致兩人走上離婚一途。沒想到近日福原愛在專訪中，親口證實已與「橫濱男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。日媒就分析指出，福原愛在專業球評位置上，已被石川佳純取代，身價狂跌。民視 ・ 2 小時前 ・ 7
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 22
福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應
福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 29
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 23 小時前 ・ 32
獨家／余家昶遺孀悲痛憶亡夫 擲筊問是否「入祀忠烈祠」
為了阻擋張文，57歲的余家昶在北車以肉身阻擋兇嫌，卻遭砍傷送醫不治，遺孀強忍悲痛，現身處理後事，靈堂遺照也曝光。22日下午台北市社會局長也前往靈堂，提到捷運站紀念碑及入祀忠烈祠等問題，余太太只說，只希望能隨時看到老公，會擲筊問問他的意見，低調向社會大眾致謝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 1 天前 ・ 1
福原愛挺孕肚再婚 爆昔「橫濱男陪上課」疑藏不住！
娛樂中心／江姿儀報導37歲日本前桌球選手福原愛外型甜美，2016年與台灣前國手江宏傑結婚，並育有1子1女。2021年她被爆出與「橫濱高帥男」約會，捲入婚外情風波，也和前夫江宏傑結束5年婚姻。近日她挺出超巨孕肚受訪，證實已再婚懷孕，震驚台日網友，引發熱議。據日媒報導，福原愛先前上孕婦游泳課、身旁有橫濱男陪伴，被人偶遇，懷第三胎的消息才因此曝光。民視 ・ 21 小時前 ・ 9
78歲張復建曝喜訊！談「人生的禮物」：只有滿滿感恩
78歲張復建曝喜訊！談「人生的禮物」：只有滿滿感恩EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
蕭淑慎復刻「20年前爆乳戰袍」！東西半球全放送 49歲身材震撼全網
蕭淑慎過去3度染毒淡出演藝圈，近年正式復出並與小15歲的梁軒安結婚，2020年罹患十二指腸癌，隨後更轉移至肝臟，真實人生歷程宛如戲劇般起伏。曾以「金鐘爆乳」一戰成名的她，近日復刻當年激辣紅毯戰袍，只見現年49歲的她臉蛋、身材保養得宜，大方放送東西半球，震撼大批網友。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
林襄爆遭冷凍公司回應了！ 抖出禾羽解約秘辛：不澄清是留一個善良
啦啦隊女神林襄最近傳出，因為帳務問題，與經紀人鬧僵，形同冷凍。對於傳言，林襄經紀公司回應，坦言去年底確實「紛紛擾擾」的發生了一些事，但林襄在品牌代言續約的成績仍是亮眼。同時提及旗下女孩禾羽解約一事，否認外界輿論：「不澄清是留一個善良，但一而再再而三的被刺，或許這次是該好好的說明了。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 22
陳仙梅減齡演出挨轟 花十多萬醫美維修
八點檔女星陳仙梅今（22日）現身民視《豆腐媽媽》記者會，50歲的她演媽多年，這次在新戲要叫自己小兩歲的演員潘奕如「媽媽」，不諱言演員名單出來後在網路上被攻擊，「說我塞了多少錢，剛開始真的沒辦法接受。」她為此花了十多萬醫美並且積極瘦身，無奈說：「我盡力了！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
獨家／丟丟妹心臟痛急診 打嗎啡全身紅腫險休克
丟丟妹近日消失直播多日，據查是他上週因心臟部位劇烈疼痛，一向好勝的她，竟痛到大哭，男友趕緊帶她急診送醫，送醫後為了止痛打嗎啡無效，還出現嚴重過敏反應，她長年過勞，也因此緊急安排檢查。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 16
向太霸氣護媳！53億財產全給郭碧婷 「一句話」打臉親生兒子
豪門家產分配再掀話題。向華強、向太陳嵐近日談及家族資產規劃，直言不考慮將公司交由兩名兒子接班，反而多次點名媳婦郭碧婷，相關說法引發外界熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 7
五月天阿信跌落舞台濺血！F3演唱會爆驚險插曲 相信音樂親曝傷勢
五月天阿信促成天團「F4」合體，19日起與言承旭、周渝民、吳建豪於上海梅賽德斯-奔馳文化中心，一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會。今（22）日迎來最終場，卻爆發驚險插曲，4人演唱歌曲〈派對動物〉時，阿信意外踩空跌落約2公尺高舞台，嚇壞全場歌迷。對此，相信音樂也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18