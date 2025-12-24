昆娜親口認離婚！遭不倫傳聞害慘 竟連房租都交不出

（記者張芸瑄／綜合報導）今年4月，前味全龍隊啦啦隊員「小龍女」昆娜（Queena）遭爆與同隊球員張祐嘉疑似發展感情，引發外界質疑「不倫」，球團也隨即宣布暫停她的應援活動。事件延燒近8個月後，昆娜接受《鏡週刊》獨家專訪談及此事，面對提問多次語塞、情緒明顯受影響，仍泛淚強調「感情沒有重疊」，並表示當時自己已完成離婚程序；至於與張祐嘉的關係，她則說目前仍是朋友。

昆娜在專訪中也回溯婚姻走向結束的過程。她表示與大學時期男友翁琝森於2021年結婚並育有孩子，原以為能穩定走下去，但長期相處下來，生活中的口角與觀念差異逐漸累積。她透露，2024年8月兩人因「對未來沒有共識」決定分居，她搬離原本住處，在台北租屋獨住，關係也就此進入冷卻期。

昆娜提到，今年初她與翁琝森經過近兩小時溝通，最終選擇結束婚姻。她說自己想要的是一段「安心、安全」的關係，直言婚姻已無法再走下去，因此主動提出離婚，並強調雙方是和平分開。談到過往感情，她表示不否認曾經擁有，但也希望把重心放在往前走，不再被過去牽絆。

她並坦言，婚姻出現裂痕後的那段時間，獨居生活讓她情緒與身體都在低潮，常常落淚，甚至不願出門與朋友聚會，也曾在練舞途中情緒潰堤。由於同隊關係，張祐嘉得知她的狀況後給予關心，兩人因此互動變多、距離拉近。

然而，當外界傳聞曝光後，輿論迅速擴大，昆娜也被起底已婚身分，進一步遭質疑與張祐嘉發展「不倫戀」。被問到兩人是否算是交往關係時，昆娜在訪談中低頭思索後回應，雙方並未正式說好在一起，後來因為外界壓力逐漸疏遠，如今仍維持朋友關係；她也未否認雙方一開始確實互有好感。

風波之後，昆娜的工作受到重創。她表示球團應援工作全面停擺，其他邀約也接連取消，收入從過去「月入六位數」一路歸零，甚至一度無力負擔房租，只好搬回桃園中壢與阿公阿嬤同住。她坦言當時最害怕長輩知道自己的處境，也擔心被視為「沒用的人」，因此出現失眠、焦慮等狀況，獨處時常忍不住大哭，體重也在短時間內掉了約4公斤。

經歷婚姻破裂與外界質疑，昆娜表示自己在低潮中被迫快速成長，也開始學著把重心放回自己身上。她說現階段不敢再談感情，只希望好好把日子走穩，「一切都過了，我會進步的。」

