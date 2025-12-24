昆娜親揭「感情風波」始末！坦言「婚姻走不下去…」

娛樂中心／李筱舲報導



過去曾是味全龍啦啦隊「小龍女」一員的昆娜（Queena），今年4月傳出與同隊人氣球員張祐嘉秘戀。由於當時昆娜的離婚狀態尚未明朗，外界因此質疑她捲入不倫風波，球團也隨後暫停她的應援活動。如今事件已過8個月，昆娜也親自受訪，首度說明她與前夫翁琝森婚姻狀況的始末。





走過不倫疑雲「昆娜」首談事件始末 月收從「6位數變成0」本人嘆：一切都過了！

昆娜透露她與前夫翁琝森在今年8月正式分居，並於今年年初決定離婚。（圖／翻攝自IG ＠queena25__、IG ＠wen_sen0223）

據《鏡週刊》報導，昆娜透露她與大學時期的男友翁琝森在2021年結婚並有了小孩，本以為可以幸福到老，但相處時間久了，雙方對生活也有各自的想法，所以在2024年8月，兩人因「對未來沒共識」，正式分居。在今年年初，她與翁琝森經過近2個小時談判，雙方最後決定離婚。昆娜坦言，對於婚姻，她想要的是一段安心且安全的關係，她說：「（婚姻）真的走不下去了，我不想和前夫結仇，主動開口提了離婚，我們是和平分手。」。

走過不倫疑雲「昆娜」首談事件始末 月收從「6位數變成0」本人嘆：一切都過了！

昆娜表示自己當時身處在婚姻亂流中，因為同隊的關係，張祐嘉瞭解她的狀況，兩人才因此越走越近。（圖／翻攝自IG ＠queena25__、IG ＠youjia.fans_81）

對於秘戀張祐嘉一事，昆娜表示，自己當時正處在婚姻亂流中，在分居的那段時間常以淚洗面，身心狀況都不是很好，因為同隊的關係，球員張祐嘉瞭解她的狀況，兩人才因此越走越近。當時秘戀消息一曝光，昆娜被接連爆料早已與輕艇國手翁琝森結婚4年，被外界質疑談不倫戀。對此，昆娜表示：「我們沒有說好在一起，後來有輿論的壓力，我們就越走越遠，現在還是朋友關係。」。

走過不倫疑雲「昆娜」首談事件始末 月收從「6位數變成0」本人嘆：一切都過了！

在經歷婚姻和事業雙重打擊後，昆娜也成長許多，也慢慢學習如何愛自己（圖／翻攝自IG ＠queena25__）

而昆娜的事業也因此停擺，月收入從原本的6位數到零進帳，因為繳不出台北的房租，昆娜搬回桃園與阿公阿嬤同住。當時她非常擔心長輩會知道自己的窘境，陷入失眠、焦慮等問題，讓她的體重掉了4公斤。不過，在經歷這些事件後，讓昆娜成長許多，她也慢慢學習先愛自己，她表示：「一切都過了，我會進步的。」。

