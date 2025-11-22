昆蟲創藝親子同樂 成美文化園推買大送小優惠
【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化成美文化園攜手紙雕藝術大師洪新富，舉辦年度主題活動，昆蟲創藝PARTY。活動期間推出超值買大送小優惠，只要購票入園，即可免費攜帶一名12歲以下兒童同遊。此次以「昆蟲」為主題，結合紙雕藝術與自然生態，透過創意與光影的演繹，重新詮釋台灣特有昆蟲的靈動姿態。遊客可遊賞融合自然中的紙雕昆蟲藝術。
▲園區推出由洪新富大師親自指導的「昆蟲紙藝工作坊」，民眾可親手打造屬於自己的昆蟲紙雕作品。
同時，園區更推出由洪新富大師親自指導的「昆蟲紙藝工作坊」，民眾可親手打造屬於自己的昆蟲紙雕作品。從摺疊、組裝到創作完成，不僅能體驗藝術手作的樂趣，也能從中學習自然與生命的共生之道。
▲由紙雕藝術大師洪新富親自授課，帶領參加者親手打造專屬的昆蟲紙雕作品。
洪新富老師表示運用立體紙藝手法，將昆蟲的生命律動融入園區景觀中。當藝術遇見自然，昆蟲創藝PARTY不只是展覽，更是一段寓教於樂、啟發環境意識的生態旅程，帶領大小朋友以全新視角體驗與「自然共生」的里山精神和文創美學概念。從摺疊、組裝到完成，每一步都充滿樂趣與巧思，不僅能培養專注力，更能體驗藝術與自然的微妙連結。（照片／記者廖美雅翻攝）
