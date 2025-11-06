昇捷 × 千塘從建築美學到藝術行旅 共榮永續新未來

桃園亞洲職棒記者會尊爵飯店簡總裁共創永續新篇章。 圖：昇捷建設提供

[Newtalk新聞] 由桃園市政府主辦的「2025桃園亞洲職棒交流賽」將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場登場。由在地企業「昇捷建設」、與「尊爵飯店」、「三館千塘行旅」共同響應支持，提供國際球員優質、低碳的永續旅宿服務。千塘行旅以「藝術行旅 × 低碳旅宿」為定位，融合永續與藝術美學，體現低碳酒店的新標竿。

本次賽事迎接甫奪下台灣大賽冠軍的樂天桃猿，主場對戰日本東北樂天金鷲與韓國KT Wiz兩支頂級勁旅，為台、日、韓三國職棒首度同場競技，預期將掀起最高水準的跨國對決。11月6日的賽前記者會與歡迎晚宴將於尊爵大飯店舉行，桃園市長張善政親臨出席，以最高規格禮遇各國來賓，記者會現場氣氛熱烈。

日本東北樂天金鷲由株式會社樂天棒球隊事業開發本部長川田喜則親手將印有昇捷建設董事長梁慧琪與尊爵飯店總裁簡瑞璋名字的專屬10號球衣獻上，象徵雙方的深厚友誼與交流。川田本部長同時表示，未來將在日本大力推廣尊爵飯店與千塘行旅，讓更多日本旅客來台體驗尊爵與千塘的永續藝術旅宿的魅力。

為響應桃園推動國際體育交流，昇捷建設以行動支持城市發展與文化共融。此次贊助不僅展現企業社會責任，更以「美學、城市與人」的連結，讓建築精神融入運動熱情，讓城市美學走進全民生活與世界舞台。尊爵飯店已取得銀級環保標章，持續推動減碳與永續旅遊；千塘行旅則以在地就業與青年培育為核心，讓永續理念落實於日常服務與人才培養。

尊爵飯店總裁簡瑞璋指出：「我們相信，飯店的價值不只是一個住宿空間，而是能讓人感受城市溫度的所在。很榮幸能與桃園一起推動亞洲職棒交流賽，讓世界看見這座城市的熱情與能量，這也是我們落實永續旅宿與地方共榮最真實的行動。」

作為在地成長的建築美學第一品牌，昇捷建設長期推動永續與共榮。從設計階段就導入綠建築與節能思維，結合工程、設計與社區力量，實踐城市與環境共好。昇捷深信，城市的生命力來自「人」與「文化」的連結，持續從建築美學到藝術行旅，打造兼具在地深度與國際視野的城市風貌。

昇捷建設董事長梁慧琪強調：「我們希望建築不只是空間，而是永續價值的起點。建築可以有溫度、有文化，也能有責任。透過支持桃園亞洲職棒交流賽，讓城市的熱情與國際連結，這正是我們實踐永續與共榮的初衷。」隸屬於尊爵大飯店三館的千塘行旅，秉持「旅人、自然與地方文化的和諧共存」理念，延續集團推動藝術行旅與低碳酒店的精神。

飯店導入節能設備與減塑措施，融合在地文化意象設計，打造兼具美學與環保意識的住宿體驗。千塘行旅入口設置藝術家高孝午的《再生．蛙雨》與《再生鹿》雕塑，象徵「生生不息、自然共生」的信念。青蛙躍起的姿態寓意再生與循環，也呼應品牌「用再生喚醒最初自然」的精神，展現環境與藝術共榮的永續價值。

此次成為「2025桃園亞洲職棒交流賽指定入住飯店」，以誠摯款待迎接各國球員，展現桃園的熱情與國際友善，讓「永續旅宿」成為城市文化的新象徵。昇捷建設與尊爵飯店三館千塘行旅將於開球儀式登場，由千塘行旅執行長簡歆瑜親自投出象徵榮耀與希望的一球，將企業的信念與城市的能量共同傳遞至國際舞台，讓昇捷建設的永續精神在世界注目中閃耀。

昇捷建設贊助本次賽事，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），以行動實踐健康共榮的永續精神。在SDG 3「健康與福祉」上，推廣國際職棒、倡導全民健康；SDG 8「體面工作與經濟成長」上，活絡旅宿與觀光；SDG 11「永續城市與社區」上，促進城市交流與地方連結；SDG 17「夥伴關係」上，展現政府、企業與運動產業的協力共榮。

張善政市長與尊爵飯店簡瑞璋總裁。 圖：昇捷建設提供