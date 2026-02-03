昇達珠寶廖英荃跨界藝術 《璀璨陽光》化母愛為可佩戴的永恆之光

昇達珠寶創辦人廖英荃（右）於十多年前從美國返台創立昇達珠寶。（翻攝畫面）

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】昇達珠寶創辦人廖英荃受邀參加於前門藝廊舉辦的《我的故事，他的作品──媽媽的手》藝術展，展出其親自設計的珠寶作品《璀璨陽光》。該作品將母愛化為可佩戴的永恆之光，透過精湛的高難度訂製工藝，將珠寶與藝術形式結合，成功引起各界關注。這也是廖英荃首次以藝術品形式在藝廊公開展示作品，象徵珠寶工藝與當代藝術的深度交會。

廖英荃首次將珠寶作品以「藝術品」形式在藝廊空間公開展示，象徵珠寶工藝與當代藝術之間的一次全新嘗試。（翻攝畫面）

《璀璨陽光》的創作靈感源自知名企業養樂多家族第三代李昀融（Ivan Lee）對母親的思念。李昀融希望能將母親生前摯愛的珠寶轉化為具有傳承意義的作品，這份深厚的情感打動了廖英荃。雙方的合作展現了昇達珠寶「100%客訂、零複製」的核心價值。廖英荃認為，高級訂製珠寶是一項嚴謹的工程，必須在概念拆解、結構設計與佩戴測試等環節中達成精準協作，才能讓情感、美感與結構完美成立。

在工藝層面上，《璀璨陽光》以母愛如陽光般溫暖恆久為設計核心，主石重約七克拉，整體設計跳脫傳統珠寶語彙。為了實現極致的視覺效果，廖英荃在製作過程中運用了無邊鑲、隱形鑲嵌及高密度精準拼鑲等多項高難度工藝。這些精密的技術不僅強化了作品的細膩度，更讓珠寶在光影閃爍間展現出力量感，完美呼應「Love Forever」的精神，展現其累積近二十年的實務專業。

《我的故事，他的作品──媽媽的手》於前門藝廊展出至2月5日。（翻攝畫面）

自幼在美國成長的廖英荃，原學習電腦資訊與商業管理，因對珠寶的熱愛轉而投入專業訓練，回台創立昇達珠寶至今已逾十年，業界更以「瀟灑哥」形容他面對複雜工藝時的專業與從容。廖英荃指出，珠寶在設計與工藝的結合下，不僅是視覺上的美麗，更是情感的實體傳承。此次將作品置於藝廊展出，是希望藉由當代藝術的語彙，靜靜訴說母愛如何透過工藝被珍藏並成為永恆。

展覽資訊

展覽名稱｜我的故事，他的作品──媽媽的手

展覽日期｜2024.1.30（五）– 2.5（四）

展覽時間｜11:00–19:00

開幕茶會｜1.30（五）14:00–16:00

展覽地點｜前門藝廊（台北市松山區富錦街357號）

入場方式｜免費參觀

